Сколько денег тратят казахстанские семьи на продукты питания

Деньги и продукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Значительная часть расходов казахстанцев приходится на продовольственные товары. О том, сколько денег уходит у среднестатистической семьи на еду, рассказали аналитики Finprom.

Еще в первом квартале 2022 года расходы среднестатистической казахстанской семьи на продовольствие составляли порядка 377,4 тыс. тенге за три месяца. К концу года эта сумма заметно выросла.

Как отмечают аналитики, расходы на еду в третьем квартале текущего года превысили 411 тыс. тенге. Если разбить эту цифру по месяцам, то выйдет, что рядовая семья тратит на продовольствие, питание вне дома, напитки, алкоголь и сигареты порядка 137 тыс. тенге в месяц.

Расходы на продовольствие. Инфографика: finprom.kz

По мнению экспертов, затраты казахстанцев на еду в третьем квартале в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, выросли не так сильно как могли – на 10,3%. Повлияла на это рекордная инфляция в Казахстане, которая к декабрю достигла 19,6% (продуктовая – вовсе 24,1%), и невысокие темпы роста зарплат у жителей страны (на 5,8% в третьем квартале).

Другими словами, цены в стране сильно растут, а зарплаты за ними не успевают, что вынуждает казахстанцев экономить на еде. Такой вывод можно сделать на основе официальных данных.

В июле-сентябре этого года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года казахстанцы стали употреблять на 10,4% меньше сахара и кондитерских изделий, на 9% – молочных продуктов, на 8% – мяса и колбас, на 8,5% – фруктов, на 5,3% – рыбы и морепродуктов.

Впрочем, несмотря на снижение потребления, расходов все равно стало больше. Так, например, на "молочку" казахстанцы за год стали тратить на 18,8% больше, на сахар и кондитерские изделия – на 17,7%, а на яйца и хлеб – на 13,2% и 11,8% соответственно.

В целом по всем укрупненным группам продуктов прослеживается рост затрат и уменьшение потребления.

На что тратят казахстанцы больше денег. Инфографика: finprom.kz

Где тратят на еду больше всего

Средний показатель расходов семей на продовольствие в Казахстане составляет 55% от общего объема расходов, однако в ряде регионов эта доля значительно больше.

Так, например, больше всего на еду тратят жители двух самых густонаселенных областей страны – Туркестанской и Алматинской. Здесь объем расходов за три месяца достиг 516,6 тыс. и 512,7 тыс. тенге соответственно. На третьем месте оказалась Мангистауская область с показателем в 495,2 тыс. тенге.

Регионами с самыми низкими квартальными затратами домохозяйств на еду, алкоголь и питание вне дома стали Костанайская (274,5 тыс. тенге) и Абайская (310 тыс. тенге) области.

Отметим, что в связи с неравномерной демографической и экономической нагрузкой на регионы при сравнении расходов казахстанцев из разных областей важно учитывать различный уровень их доходов и количество детей в семьях.

Так, например, у жителей Алматинской и Туркестанской областей доля расходов на продовольствие составляет 62% и 63% соответственно. Это самый высокий показатель в стране.

В пятерке регионов, где жители большую часть расходов тратят за продукты питания, также оказались Западно-Казахстанская (62%), Жамбылская (61%) и Атырауская (60%) области.

Меньше всего на продовольствие расходуют жители тех регионов и городов, где высокий уровень доходов домохозяйств сочетается с умеренной демографической нагрузкой. К ним относятся Карагандинская область (48%), а также Астана, Костанайская и Северо-Казахстанская области (по 49% в каждом регионе).

А вот у Абайской области, которая отличилась низкими расходами, этот показатель равен 54%.

Где в Казахстане тратят больше всего денег на еду. Инфографика: finprom.kz

Стоит также отметить, что среднереспубликанский показатель в 55% значительно превышает показатели многих стран евразийского континента. Например, доля расходов на еду у российских семей равна 32,2%, а в Германии – и вовсе 12,2%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2003712-skolko-deneg-tratyat-kazahstanskie-semi-na-produkty-pitaniya/