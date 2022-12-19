Насколько часто казахстанцы заказывают продукты питания в интернете

Миниатюрные пакеты и коробочки. Иллюстративное фото: William_Potter/Getty Images

Онлайн-шоппинг плотно вошел в повседневную жизнь казахстанцев. Все больше людей использует интернет для того, чтобы совершать необходимые покупки. О том, что чаще всего граждане страны покупают онлайн, рассказали аналитики Ranking.kz.

В современном мире технологий все большую популярность приобретает электронная торговля. Вместе с переходом на безналичные платежи многие казахстанцы также активно стали практиковать онлайн-шопинг — не выходя из дома, они приобретают все необходимое.

Как отмечают аналитики, по итогам девяти месяцев текущего года в Казахстане онлайн-способом было проведено 3,8 млрд платежных транзакций — это на 33,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

А в денежном выражении объем онлайн-платежей вырос сразу на 44% до 59,2 трлн тенге. Для сравнения: за весь 2021 год общая сумма транзакций составила 60,1 трлн тенге.

Объемы электронной коммерции. Инфографика: ranking.kz

Вместе с объемами онлайн-платежей растет и количество пользователей, которые активно делают покупки через интернет. По данным аналитиков, доля интернет-пользователей, купивших товары и услуги онлайн, увеличилась с 17,7% в 2020 году до 19,3% в 2021 году — это уже практически каждый пятый пользователь.

Такая ситуация положительно влияет на казахстанский рынок. “В плюсе” остаются все стороны товарооборота — для покупателей это экономия денег и времени, для предпринимателей — сокращение расходов, а для государства развитие электронной коммерции позволяет успешно бороться с “теневой экономикой”.

Польза электронной коммерции. Инфографика: ranking.kz

Что обычно покупают в интернете

В интернете можно приобрести все: электронику, мебель, бытовую технику и даже еду. Однако на первом месте по популярности для покупок онлайн у казахстанцев расположились одежда, обувь и спортивные товары (63,3%).

На втором месте по популярности оказались продукты питания — 48,4% пользователей, которые совершают покупки в интернете, приобретают именно продовольственные товары. Причем эта услуга настолько популярна, что некоторые торговые сети создают свои собственные приложения для доставки продуктов.

Впрочем, многие пользователи не ограничиваются продовольствием, а сразу заказывают готовую еду из кафе и ресторанов. Как и в случае с торговыми сетями, зачастую они самостоятельно занимаются доставкой.

Помимо еды и одежды казахстанцы также активно покупают в интернете лекарственные препараты, косметику, товары для домашнего пользования, книжную продукцию, а также фильмы, музыку и компьютерные игры.

Что покупают казахстанцы в интернете. Инфографика: ranking.kz

Напомним, что на данный момент в Казахстане проходят испытания “цифрового тенге”, с помощью которого жители страны смогут расплачиваться за покупки, не имея ни наличных денег, ни доступа в интернет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2002073-naskolko-chasto-kazahstantsy-zakazyvayut-produkty-pitaniya-v-internete/