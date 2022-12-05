Глава Нацбанка: Инфляция достигнет пика в 2023 году

Национальный банк Казахстана. Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов рассказал о прогнозах касательно роста экономики на следующий год. Он отметил, что инфляция достигнет пика в 2023 году, передает корреспондент NUR.KZ

По его словам, в качестве основных факторов внешнего сектора является неопределенность геополитической обстановки и высокий уровень цен на продовольствие. Данные факторы продолжат быть основными при принятии решений в дальнейшем.

"Индекс ФАО в октябре текущего года оставался неизменным, цены на зерновые повысились на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. В базовом сценарии ожидается плавное снижение внешних цен на продовольствие, но их уровень будет оставаться высоким.

Глобальная экономика продолжает замедляться, согласно последним прогнозам МВФ, темпы роста экономики замедлятся в этом году до 3,2%. В 2023 год замедление продолжится, и темпы роста составят не более 2,7%.

Инфляция в большинстве стран мира продолжает ускоряться и достигать максимума за несколько десятилетий. Ожидается, что во многих странах пик инфляции придется на первый квартал 2023 года, а возвращение к целевым значениям - к концу 2024 года", - сообщил Пирматов.

Аналогичный прогноз он дал и для Казахстана.

"С учетом всей информации, которая имеется, мы ожидаем пик в первом квартале следующего года, с постепенным снижением к концу следующего года до уровня 11-13%", - рассказал глава НБ РК.

Он отметил, что нынешняя ставка поможет стабилизировать инфляцию в Казахстане.

Также Пирматов заявил, что инфляция в годовом выражении в ноябре 2022 года достигла 19,6%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который ускорился до 24,1%. При этом базовая инфляция продолжает формироваться на высоком уровне.

Напомним, ранее Нацбанк поднял базовую ставку до 16,75%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000195-glava-natsbanka-inflyatsiya-dostignet-pika-v-2023-godu/