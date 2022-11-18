Более чем на 30% подорожали продукты питания в одном из регионов Казахстана

Деньги и продуктовая корзина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Уровень инфляции в разных регионах Казахстана может значительно отличаться. Например, в одной из областей продукты питания подорожали более чем на 30%. Подробнее о росте цен в стране рассказали в Национальном банке РК.

Напомним, что в октябре этого года, побив очередной рекорд, годовая инфляция в Казахстане составила 18,8%. Месяцем ранее она была равна 17,7%.

Цены на продовольственные товары по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 23,1% (в сентябре – 22,2%), на непродовольственные – на 17,9% (17,0%), на платные услуги – на 13,5% (в 12,3%).

При этом в 19 регионах страны инфляция ускорилась, а в Улытауская области – не изменилась, сохранив прежнее значение на уровне 19,6%.

Годовой рост цен оказался выше общереспубликанского уровня в семи регионах. Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области (22,7%), в Астане (21,8%) и Акмолинской области (19,9%).

Меньше всего товары и услуги подорожали в Туркестанской (17,7%), Алматинской (16,9%) и Жамбылской (16,8%) областях.

В Алматы рост цен совпал с республиканской инфляцией - 18,8%, а в Шымкенте немного не дотянул до этого значения - 18,5%.

Годовая инфляция в регионах (октябрь 2021 – октябрь 2022), в процентах. Инфографика: Национальный банк Казахстана

Самый сильный рост цен на продукты питания, которые и так дорожают особенно активно, был зафиксирован в Мангистауской области - 30,8%.

Выше уровня по стране продовольственная инфляция также наблюдалась в Актюбинской (25,3%), Акмолинской (24,4%) областях, Шымкенте (24,4%), Жетысуской (23,8%), Абайской (23,4%), Карагандинской и Северо-Казахстанской областях (по 23,2%).

Цены на непродовольственные товары сильнее, чем в среднем по Казахстану, выросли в Астане (28,7%), Восточно-Казахстанской (19,7%), Улытауской (19,5%), Абайской (19,2%), Акмолинской (19%), Кызылординской (18,8%), Мангистауской (18,2%) и Карагандинской (18,1%) областях.

Платные услуги сильнее всего подорожали в Алматы (17,5%), Улытауской (15,7%), Карагандинской и Мангистауской (по 15,6%), Абайской (14,4%), Акмолинской (14,3%), Западно-Казахстанской (14,2%) и Костанайской (14%) областях.

Структура годовой инфляции в разрезе регионов, в процентах. Инфографика: Национальный банк Казахстана

Месячный рост цен в стране составил 1,6%, что значительно выше среднего значения октябрьской инфляции за последние пять лет (с 2017 по 2021 годы).

В октябре 2022 года цены выросли выше среднеисторической нормы во всех регионах. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Шымкенте (2,3%).

Сравнение месячной инфляции со среднемесячным значением, в процентах. Инфографика: Национальный банк Казахстана

Отметим, что в зависимости от региона может отличаться не только общий уровень инфляции, но и рост цен на отдельные товары и услуги. Например, одежда больше всего подорожала в Астане, там же дороже всего стоит чай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1997771-bolee-chem-na-30-podorozhali-produkty-pitaniya-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/