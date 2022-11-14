Одежда в Казахстане подорожала почти на 15% за год

Одежда. Иллюстративное фото: pexels.com

По итогам октября 2022 года одежда в Казахстане подорожала за год на 14,6%. Наиболее сильный рост цен ощутили жители Астаны: в столице одежда подорожала сразу на 25% за год, рассказали аналитики EnergyProm.

После Астаны в тройке лидеров оказались Кызылординская (плюс 19,8%) и Акмолинская (плюс 19%) области. По данным аналитиков, в Актюбинской области одежда подорожала на 9,7%, и это наименьший годовой рост.

Кроме того, согласно статистике, цена на детскую одежду повысилась на 17,2%, на женскую – на 14,1%. Мужская одежда подорожала на 14%.

Индекс потребительских цен на одежду (октябрь 2022 года). Инфографика: energyprom.kz

С января по сентябрь 2022 года производство одежды на территории страны достигло 43,1 млрд тенге – на 12,7% больше в стоимостном выражении, чем в прошлом году.

В Шымкенте зафиксирован наибольший объем выпуска – 7,4 млрд тенге, плюс 44% за год. Затем идут Алматы (6,9 млрд тенге, плюс 15,2%) и Алматинская область (4,2 млрд тенге, минус 48,6%).

Производство одежды (январь-сентябрь 2022 года). Инфографика: energyprom.kz

Импорт трикотажной и текстильной одежды в Казахстан в период с января по август текущего года составил 71 тыс. тонн на сумму 888,9 млн долларов.

Из стран СНГ в Казахстан завезли 16,9 тыс. тонн одежды – на 2,9% меньше, чем в прошлом году. В данном случае основным поставщиком для Казахстана стал Узбекистан: 10,2 тыс. тонн изделий, минус 5,4%.

По данным аналитиков, Казахстан также импортировал 54,1 тыс. тонн одежды – на 17,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, из стран, не входящих в состав СНГ. Основными поставщиками стали Китай и Турция: 39,3 тыс. и 12 тыс. тонн продукции соответственно.

Инфографика: energyprom.kz

Ранее мы писали, что в Казахстане одежда стоит дороже, чем во многих других странах СНГ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1997028-odezhda-v-kazahstane-podorozhala-pochti-na-15-za-god/