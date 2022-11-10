Спрос на жилье падает среди казахстанцев

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В октябре на рынке жилья было зафиксировано снижение продаж. Причем это произошло на фоне подорожания жилой недвижимости. О том, сколько сделок купли-продажи казахстанцы провели за месяц, рассказали в Бюро национальной статистики.

Рынок недвижимости по итогам октября показал снижение количества сделок купли-продажи. Ранее мы рассказывали, как в сентябре, несмотря на рост цен, спрос на жилье среди казахстанцев вырос. Тогда в стране зарегистрировали 36 241 сделку купли-продажи.

Октябрь эту тенденцию поддержал не в полной мере. С одной стороны цены продолжили расти – за месяц первичное жилье подорожало на 0,9%, а вторичное – на 2,1%. С другой же – спрос на жилую недвижимость среди казахстанцев упал.

Так, по данным аналитиков в октябре 2022 года жители страны купили 34 336 единиц жилья. Из них 7 980 сделок было совершено по индивидуальному жилью, а 26 356 сделок – по квартирам. По сравнению с сентябрем количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 3,8%.

Объемы продаж жилья в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

В годовом разрезе спад оказался намного значительнее – продажи по сравнению с октябрем 2021 года снизились на 22,8%. Стоит отметить, что «в минусе» оказались все регионы страны кроме Алматы, где количество сделок по сравнению с октябрем прошлого года, напротив, выросло на 9,1%.

Более того, Алматы впервые за долгое время обогнал по показателям Астану, которая в разрезе года ушла «в минус» на 12%. 7 133 сделки в Алматы против 5 670 сделок в столице.

Напомним, Алматы отличается одними из самых высоких цен на жилую недвижимость. В некоторых районах города один квадратный метр жилья может стоить больше 700 тыс. тенге.

Впрочем, Астана не является лидером по снижению спроса. Сильнее всего продажи упали в Восточно-Казахстанской (на 56,1%), Алматинской (на 52,9%) и Кызылординской (на 49,4%) областях.

Какое жилье чаще всего покупают в Казахстане

Как и прежде, третий месяц подряд самым популярным выбором остаются 1-комнатные квартиры. В октябре их было оформлено 10 515 штук, основная доля продаж пришлась на Алматы и Астану (55,4%). По 2-комнатным квартирам совершено 9 294 сделки.

3-комнатных квартир за месяц было продано 5 302 единицы, а 4-комнатных – 1 102 единицы.

Какое жилье покупают в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Что касается индивидуального жилья, то чаще всего такой выбор делали в Алматинской области – здесь за месяц было продано 834 дома. Следом идут Туркестанская (632 дома) и Жамбылская (540 домов) области.

Впрочем, несмотря на самые высокие показатели, в месячной динамике все эти регионы ушли «в минус», рост продаж индивидуального жилья показали только два региона: Северо-Казахстанская (333 дома или плюс 5 единиц за месяц) и Костанайская (418 домов или плюс 50 единиц) области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1996600-spros-na-zhile-padaet-sredi-kazahstantsev/