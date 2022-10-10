Новостройки продолжают дорожать в Казахстане

Дом-копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После незначительного снижения стоимости первичного жилья в Казахстане этот сектор экономики снова начал испытывать рост цен. Как подорожала жилая недвижимость за месяц, рассказали в Бюро национальной статистики РК.

В августе текущего года на рынке жилья одновременно были зафиксированы рост цен на вторичную жилую недвижимость (на 0,4% за месяц) и снижение стоимости квадратного метра у «первички» – на 0,1%.

Тем не менее сентябрь 2022 года не продолжил заложенные августом тенденции. По итогам месяца первичное жилье перестало дешеветь, и цены на квадратные метры снова начали расти.

Таким образом, по данным аналитиков, за год цены на новостройки выросли на 17,7% (на 0,3% за месяц), а на вторичное жилье – на 25,9% (на 1,1% за месяц).

Как растут цены на жилье в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Где сильнее всего выросли цены

Если рассматривать первичный рынок в региональном разрезе, то здесь лидером по росту цен оказался Актобе – стоимость квадратного метра за год выросла на 32,5%.

Также высокий прирост цен показали следующие города:

Костанай – на 27% за год;

за год; Астана – на 26,6% ;

; Усть-Каменогорск – на 25,3% ;

; Кокшетау – на 20,3% ;

; Актау – на 19,3%.

В то же время самое низкое повышение цен на новостройки было отмечено в Павлодаре (на 0,9%) и Талдыкоргане (на 1,8%).

Рост цен также продолжается и у «вторички». Так, по итогам сентября лидерами по приросту цен оказались Кызылорда (на 45% за год), Актобе (на 44,3%) и Усть-Каменогорск (на 40,4%).

Также активно росли цены в Талдыкоргане (на 38,8%), а еще в Актау и Астане – по 38,4%. Наименьший рост цен на вторичном рынке жилья зафиксирован в Туркестане (на 12,2%) и в Атырау (на 13,3%).

Таким образом, по итогам сентября 2022 года стоимость одного квадратного метра нового жилья в среднем по Казахстану составила около 426,8 тыс. тенге. У вторичного жилья ценник выше – 474,9 тыс. тенге за «квадрат».

Однако стоит понимать, что в зависимости от региона, эта цена может сильно отличаться. Например, в Алматы стоимость одного квадратного метра в отдельных районах вообще может превышать 700 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1991845-novostroyki-prodolzhayut-dorozhat-v-kazahstane/