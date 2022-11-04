Почти на треть подорожал сыр в Казахстане

Сырная продукция. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2022 году многие продукты питания сильно выросли в цене. Это также касается и сырной продукции. О заметном подорожании твердого сыра сообщил официальный Telegram-канал Бюро национальной статистики.

По итогам октября 2022 года продовольственная инфляция в Казахстане достигла рекордных 23,1%. Однако некоторые продукты питания за год подорожали намного сильнее. Одним из таких продовольственных товаров оказался сыр.

Стоит отметить, что повышение цен на этот молочный продукт совпало со снижением собственного производства в стране. По данным аналитиков, с января по август 2022 года в Казахстане было произведено 24,4 тыс. тонн сыра и творога, что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем цены на твердый сыр за год успели вырасти сразу на 31,4%. В октябре он в среднем по стране стоил около 4 378 тенге за килограмм, но в некоторых регионах ценник оказался намного выше.

Так, дороже всего твердый сыр обходился жителям Караганды – за килограмм здесь в среднем просили 5 356 тенге. В Астане данный продукт стоил 4 880 тенге, а в Алматы – 4 700 тенге. Также высокими ценами отметился Тараз – 4 782 тенге за килограмм.

А вот самый дешевый твердый сыр в октябре продавали в Конаеве (бывший Капшагай) – здесь за килограмм просили лишь 3 153 тенге.

Впрочем, как отмечают аналитики, сыр – не самый популярный у казахстанцев продукт. В среднем во втором квартале на человека приходилось всего по полкило сыра (177 граммов в месяц).

Отметим, что за год в Казахстане выросли цены не только на сыр. Также заметно подорожало и молоко, которое является главным ингредиентом для производства сырной продукции. Возможно, как раз это и стало одной из причин роста ее стоимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995790-pochti-na-tret-podorozhal-syr-v-kazahstane/