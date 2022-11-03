Отказаться от жесткого регулирования цен на социально значимые продукты хотят в Казахстане

Фискальный чек. Иллюстративное фото: industryview/Getty Images

С нового года в Казахстане планируют постепенный отказ от жесткого регулирования цен на социально значимые продукты питания (СЗПТ). Вместо контроля цен государство будет выделять адресную социальную помощь малоимущим семьям, сообщает inbusiness.kz.

Сейчас в список социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. В данный момент у государства есть механизм контроля цен на эти продукты питания, однако в следующем году от него хотят отказаться.

Как считают в Министерстве торговли и интеграции РК, из-за регулирования цен многие производители работают себе в убыток, а дешевые продукты в итоге покупают все – как и действительно нуждающиеся в помощи, так и вполне обеспеченные граждане.

По мнению экспертов, такая практика не дает развиваться бизнесу. Предприниматели, чтобы не уйти в минус, вынуждены снижать объемы производства и даже сокращать рабочий штат. Другими словами, результат не оправдывает приложенных акиматами усилий, а лишь приводит к негативным последствиям.

Именно поэтому в правительстве и хотят смягчить контроль за ценниками. Со следующего года акиматы начнут постепенный отказ от жесткого регулирования цен на социально значимые продукты питания.

Вместо того, чтобы контролировать цены, государство будет оказывать адресную социальную помощь при приобретении продуктов питания нуждающимися гражданами.

Для этого уже разрабатывается проект «Социальный кошелек», который собираются запустить в новом году. В данный момент он уже тестируется в пилотном режиме. Проект поможет автоматически выявлять нуждающихся в помощи от государства и своевременно оказывать ее.

Отметим, что на данный момент в стране насчитывается почти миллион граждан, которые нуждаются в адресной социальной помощи. Поэтому решение правительства изменить подход в отношении ценообразования социально значимых продовольственных товаров может оказаться своевременным.

Таким образом, государство хочет отказаться от прямого регулирования цен на социально значимые товары и вместо этого помогать гражданам в тяжелой жизненной ситуации их приобретать. При этом полностью отказываться от мониторинга цен на СЗПТ Министерство торговли и интеграции не намерено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995513-otkazatsya-ot-regulirovaniya-tsen-na-sotsialno-znachimye-produkty-hotyat-v-kazahstane/