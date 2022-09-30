Сколько стоит бензин в Казахстане и других странах СНГ

Заправка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В 2022 году казахстанцы столкнулись с подорожанием горюче-смазочных материалов (ГСМ). Рост цен в частности затронул бензин и дизель. О том, как подорожало топливо в Казахстане и сколько оно стоит в других странах СНГ, рассказали аналитики EnergyProm.

В августе текущего года стоимость ГСМ в стране выросла на 7,9% за год. Сильнее всего подорожание затронуло жителей Павлодарской (на 11,2%), Северо-Казахстанской (на 11%) и Абайской (на 10,3%) областей.

В этом же месяце казахстанские водители столкнулись с дефицитом дизельного топлива на автозаправках. За это в ходе проверок были объявлены строгие выговоры вице-министру энергетики и главе «КазМунайГаз».

Как подорожало топливо в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Что дорожало сильнее всего

Как отмечают аналитики, в разрезе видов топлива сильнее всего выросли цены на дизель – сразу на 35,9% за год. При этом на летнее дизельное топливо цены выросли на 19%, а вот на зимнее – на целых 55,9%.

В свою очередь бензин подорожал лишь на 3,5% за год. В зависимости от марки цены росли по-разному:

АИ-92 – подорожал на 3,2% за год;

за год; АИ-98 – на 5,9%;

АИ-95 и АИ-96 – на 6,2%.

Как подорожало топливо в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Цены на ГСМ в Казахстане и в СНГ

В итоге в августе текущего года средние цены на ГСМ в Казахстане установились следующим образом:

бензин АИ-92 – 178 тенге за литр ;

; АИ-95 и АИ-96 – 210 тенге ;

; АИ-98 – 232 тенге ;

; летнее дизтопливо – 238 тенге за литр.

Впрочем, как отмечают аналитики, в зависимости от региона стоимость горючего может заметно отличаться. Так, например, самый дорогой «девяносто второй» продается в Петропавловске – 184 тенге за литр. Там же самый дорогой и «девяносто пятый» – 217 тенге.

А вот самая высокая цена за литр АИ-98 была зафиксирована в Костанае – 238 тенге. Следом идет Астана с ценником в 237 тенге.

Что касается дизеля, то сильнее всего он бьет по карманам жителей Петропавловска и Костаная – в этих городах литр стоит в среднем 260 тенге. Для сравнения, литр дизтоплива в Актау стоит всего 225 тенге.

Цены на ГСМ. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, несмотря на резкое подорожание, Казахстан, по сравнению с другими странами СНГ, по-прежнему отличается низкими ценами на топливо.

Так, например, самое дорогое топливо продается в Украине:

бензин – 1,3 доллара за литр;

за литр; дизель – 1,4 доллара за литр.

Стоит отметить, что у Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус, однако данные по ней все равно были приведены для понимания общей картины.

Второе место в антирейтинге занимает Молдова – 1,2 доллара за литр бензина и 1,37 доллара за дизель. Третье место взял Узбекистан – 1,1 доллара за бензин и 1,26 доллара за дизель.

Выше, чем в Казахстане, цены на ГСМ также наблюдаются в Беларуси, Кыргызстане и в России.

А вот Азербайджан и Туркменистан отличились более низкими ценами – за литр бензина в этих странах просят 0,58 доллара и 0,42 доллара соответственно. За дизель – 0,47 доллара и 0,38 доллара соответственно.

Стоимость ГСМ в странах СНГ. Инфографика: energyprom.kz

Заметим, одной из причин возникновения дефицита дизельного топлива в Казахстане назвали его вывоз за границу. Из-за большой разницы в ценах некоторые водители заезжали в страну только для того, чтобы приобрести топливо по низкой цене и вывезти его за рубеж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1990389-skolko-stoit-benzin-v-kazahstane-i-v-sng/