США не могут справиться с ростом цен на товары и услуги

Доллар. Иллюстративное фото: pexels.com

Рекордная инфляция наблюдается не только в Казахстане. С подорожанием товаров и услуг также столкнулись и жители многих других стран, в том числе американцы. О том, что сейчас происходит с ценами в Соединенных Штатах Америки, читайте в материале NUR.KZ.

По итогам августа в США наблюдалась рекордная за последние 40 лет продовольственная инфляция. Сентябрь продолжил эту тенденцию, хоть и снизив темпы общего роста цен с 8,3% до 8,2% за год.

Так, по данным Бюро статистики труда США, за месяц цены в стране выросли на 0,4%. Сильнее всего подорожали газ (на 2,9%), транспорт (на 1,9%) и медицина (на 1%). Также отметились ростом цен жилая недвижимость и новые автомобили – на 0,7% в обоих случаях.

В то же время в сентябре снизилась стоимость энергоносителей (на 4,7%). Бензин подешевел в среднем на 4,9%, а мазут – на 2,7%. В целом сфера энергетики заметно подешевела – на 2,1% за месяц.

Таким образом, по итогам сентября инфляция, которая не учитывает цены на продукты и энергоносители, за год достигла 6,6%. В то же время в энергосфере этот показатель составляет 19,8%, а в продовольственной – 11,2%.

Стоит отметить, что рост цен в США по-прежнему является очень большим, и он происходит на фоне неоднократного ужесточения денежно-кредитной политики в стране.

Последний раз Федеральная резервная система Соединенных Штатов приняла решение поднять ключевую ставку с 2,5 до 3,25%.

В теории, это должно было притормозить потребительскую активность американцев и спровоцировать снижение цен. Как можно отметить, полностью рост цен в США победить не удалось, но зато получилось снизить его темпы - на 0,1 процентного пункта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1992974-ssha-ne-mogut-spravitsya-s-rostom-tsen-na-tovary-i-uslugi/