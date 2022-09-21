Заводы в Европе закрываются из-за энергетического кризиса

Линии электропередачи. Иллюстративное фото: pexels.com

Огромные счета за электроэнергию заставляют собственников заводов в Европе увольнять рабочих и останавливать производственные линии. Бизнесмены утверждают, что они не могут платить за газ и электроэнергию, передает The New York Times.

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Резкое прекращение поставок газа из России ознаменовало новый кризис для европейской экономики. Высокие цены на энергоносители вынуждают собственников заводов сокращать объемы производства и увольнять десятки тысяч сотрудников. Несмотря то, что бизнесмены заявляют, что увольнения являются временными, эта ситуация все равно повышает риск рецессии в Европе. В июле объемы промышленного производства в Европе упали на 2,3% по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим падением более чем за два года.

Производители металла, бумаги, удобрений и других продуктов, которые зависят от газа и электричества, объявили, что переходят в режим экономии. По данным Европейской ассоциации Eurometaux, половина заводов по производству алюминия и цинка в Европе была остановлена. Не застрахованным оказалось даже производство туалетной бумаги. Hakle, один из крупнейших производителей туалетной бумаги в Германии, объявил о банкротстве из-за "самого большого энергетического кризиса в истории".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1988664-zavody-v-evrope-zakryvayutsya-iz-za-energeticheskogo-krizisa/