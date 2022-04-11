Жилой дом в Подмосковье был частично разрушен из-за взрыва газа. Есть погибшие

Жилой дом в Ступино, где случился взрыв. Фото: Telegram/Baza

Два человека погибли при взрыве газа и обрушении конструкции в жилом доме в Московской области. Пять человек, по предварительным данным, числятся среди пострадавших.

Предварительная причина взрыва - утечка газа из-за неисправности оборудования, передает РБК.

Из пятиэтажного жилого дома были эвакуированы 60 человек. Минимум две квартиры на верхних этажах были полностью разрушены, передает Baza.

Mash опубликовал фотографию одной из разрушенных квартир, где случился взрыв.

На третьем и втором этажах соседних квартир ударной волной выбило окна. Всего пострадало восемь квартир. Одну из жительниц дома спасли из-под завалов. У нее перелом шейки бедра.

Прокуратура Московской области сообщила в Telegram, что организовала проверку в связи со случившимся.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Ступинской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964401-zhiloy-dom-v-podmoskove-byl-chastichno-razrushen-iz-za-vzryva-gaza-est-pogibshie/