Грозит ли Казахстану тотальная долларизация, рассказали аналитики

Купюры и монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рост роли доллара в экономике может иметь определенные риски для страны. Ранее подобные опасения прозвучали и в адрес Казахстана. О том, как на самом деле обстоят дела с долларизацией в стране, читайте в материале NUR.KZ.

Если вместе с национальной валютой в стране активно используются доллары США для взаиморасчетов, то это явление называют долларизацией экономики.

Это грозит потерей суверенитета и затрагивает вопросы национальной безопасности, в связи с чем в Казахстане с 2016 года был запущен процесс дедолларизации. В результате все цены указаны в тенге, а сами сделки преимущественно проводятся в национальной валюте.

Однако из-за высокой инфляции и риска потери доверия к тенге ранее в Международном валютном фонде порекомендовали Нацбанку РК повысить базовую ставку, которая сейчас равна 14,5% при годовой инфляции в 17,7%.

Угроза долларизации

В МВФ отмечали, что в текущей ситуации может усилиться долларизация экономики.

"Если давление будет слишком высоким, то люди могут потерять доверие к тенге и конвертировать свои тенговые авуары (активы) в доллары.

Это приведет к новому раунду долларизации, что станет еще одним риском для тенге, и это будет негативная петля между инфляцией и обменным курсом", — сообщил глава миссии МВФ по Казахстану Николя Бланше.

Но аналитики Telegram-канала Finance.kz указывают, что риск может быть преувеличенным.

Купюры и монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Доля доллара в депозитах казахстанцев

Согласно сообщению аналитиков, долларизация вкладов у физических лиц в августе сложилась на уровне 36,5%, что выше показателей за июль (35,8%). Это может создать впечатление, что американская валюта действительно начала преобладать среди населения.

Однако данные Национального банка указывают на обратный эффект: общий объем депозитов достиг исторического максимума в 28,1 трлн тенге.

В то же время уровень долларизации вкладов казахстанцев, без учета крупных депозитов на сумму более 50 млн тенге, снизился до рекордно низкой отметки в 15%.

"Из данных прекрасно видно, что мы имеем дело с сезонным всплеском. Кроме этого долларизация растет при значительном изменении курса: март 2022 года, когда началась война, и март 2020 года, когда началась пандемия.

Сейчас долларизация на минимальном историческом уровне, что в первую очередь признает и сам Нацбанк", – сообщают аналитики.

Другими словами, все это указывает на отсутствие угрозы долларизации, о которой сообщали представители МВФ. В то же время аналитики отмечают и риски дальнейшего повышения процентных ставок.

"И в любом случае высокая ставка не позволит защитить тенге в случае резкого курсового колебания — процентный канал просто не работает ни на инфляцию, ни на долларизацию.

Зато дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики полностью убьет кредитный импульс для бизнеса, на сдерживание кредитования населения это не работает", – отмечается в сообщении Finance.kz.

Напомним, что Нацбанк перенес дату очередного решения по базовой ставке на 25 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1991428-grozit-li-kazahstanu-totalnaya-dollarizatsiya-rasskazali-analitiki/