Мука в Казахстане дорожает на фоне вывоза ее за границу

Иллюстративное фото: astana.gov.kz

Цены на муку в Казахстане оказались выше, чем почти во всех других странах СНГ, и это на фоне увеличения производства и ее экспорта за рубеж, передает корреспондент NUR.KZ.

Импортозависимость Казахстана во многих товарах и продуктах не касается муки. Более того, ее производство продолжает расти. За январь–апрель 2022 года в стране произвели 1,2 млн тонн муки из зерновых культур — это, как отмечают аналитики EnergyProm, на 4,6% больше, чем годом ранее.

Инфографика: energyprom.kz

Более того, ее активно экспортируют в другие страны. В денежном выражении экспорт муки за январь–март 2022 года вырос сразу на 78,2% за год, до 172,8 млн долларов.

В страны СНГ в натуральном выражении отправлено 126 тысяч тонн муки — на 23,8% больше, чем годом ранее.

В страны, не входящие в состав СНГ, отправлено 341,9 тысячи тонн муки на сумму 132,4 млн долларов.

Инфографика: energyprom.kz

На этом фоне в стране наблюдается ее подорожание на 7,5% в апреле и на 22,7% за год. Стоит отметить, что и без роста цен, Казахстан отличался своими высокими ценами на муку среди других стран СНГ.

Согласно глобальному рейтингу стран по ценам на муку, Казахстан в 2022 году занял 33 место - 0,95 доллара за кг.

Инфографика: energyprom.kz

Самая дешевая мука оказалась в Беларуси (0,39 доллара за кг), а самая дорогая - в Макао (3,20 доллара за кг). Несмотря на неплохую позицию в рейтинге, среди стран СНГ мука стоит дороже только в соседней России - 1,01 доллара за кг. В Узбекистане, который является лидером по импорту казахстанской муки, цены на нее значительно ниже - всего 0,60 доллара за кг.

Цены на муку по регионам

Если смотреть на цены по регионам, то складывается следующая картина. Сильнее всего подорожала мука в Жамбылской области - сразу на 22,6% за месяц. В Западно-Казахстанской на 15%, а в Туркестанской на 14,1%.

Инфографика: energyprom.kz

Среди крупных городов страны дороже всего мука высшего сорта стоила в столице. Там просят в среднем 369 тенге за кг. Самая дешевая мука оказалась в Павлодаре - 205 тенге за кг.

На данный момент на рынке муки наблюдается интересная ситуация. В Казахстане идет рост собственного производства муки, на этом фоне увеличивается ее экспорт в другие страны. Доля экспорта составила - 56,2% от всех доступных ресурсов.

Реализация на внутреннем рынке, в свою очередь, сократилась — на 11,5%, до 364,1 тысячи тонн. Эти "пустоты" занимает иностранная продукция, в первую очередь российская. В итоге появляется риск того, что отечественная мука начнет утрачивать свои позиции на отечественном рынке. Чтобы этого не произошло, Минсельхозу пришлось даже ввести в апреле ограничения на экспорт муки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1971197-muka-v-kazahstane-dorozhaet-na-fone-vyvoza-ee-za-granitsu/