Школьные принадлежности в Казахстане за месяц подорожали сильнее, чем за последние годы

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Не секрет, что в преддверии нового учебного года школьные принадлежности начинают дорожать. Однако август 2022 года побил рекорд последних лет по темпам роста цен. О том, как изменились цены на канцелярские товары, рассказали аналитики Telegram-канала Data Hub.

Чтобы подготовить ребенка к школе, казахстанцам зачастую требуется выделить значительные средства из своего семейного бюджета. Как правило, чем ближе школьная пора, тем дороже становятся канцелярские товары.

Ранее мы рассказывали о том, как сильно подорожали в Казахстане школьные принадлежности за год. В одном из регионов страны цены вовсе выросли на 50%. Однако, как оказалось, рекорды на этом не заканчиваются.

Подорожание, с которым столкнулись казахстанцы в августе, оказалось самым сильным с 2011 года. Как отмечают аналитики, начиная с января 2011 года по июль 2022 года максимальный месячный рост цен на канцтовары составлял 6,3%. Август же превысил его в 7,7 раза (месячный прирост составил 48,4%).

Инфографика: Data Hub

Так, за весь 2021 год рост цен на школьные принадлежности составил всего 6,1%. В 2020 году этот показатель был равен 4%, а в 2019 году – 6,8%. В 2022 году лишь за один август цены выросли в полтора раза. Таким образом, 2022 год в очередной раз отличился рекордным ростом цен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1986341-shkolnye-prinadlezhnosti-v-kazahstane-za-mesyats-podorozhali-silnee-chem-za-poslednie-gody/