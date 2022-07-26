Иностранка отдала 45 тыс. тенге таксисту за поездку из аэропорта до отеля в Алматы

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В аэропорту города Алматы за поездку до гостиницы таксист запросил 45 тыс. тенге у женщины, прилетевшей из Италии. Мужчина назойливо предлагал свои услуги, сообщается в

В Линейный отдел полиции в аэропорту Алматы обратился житель города. Он попросил принять меры в отношении водителя такси, который довез гражданку Италии из аэропорта до гостиницы по умышленно завышенной цене.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские быстро установили личность водителя частного такси. Им оказался 48-летний житель Алматинской области.

Мужчина, назойливо приставая, ввел в заблуждение иностранку, взяв завышенную оплату за проезд из аэропорта до гостиницы, расположенной по улице Богенбай батыр", – сообщил первый заместитель начальника ДП на транспорте Мадияр Айтуганов.

Отмечается, что водитель возместил ущерб.

"Правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах", – резюмировал полицейский.

Кроме того, другой факт назойливого приставания имел место в Караганде.

На этот раз был задержан мужчина 1969 года рождения. По данным полиции, он предлагал услуги по продаже железнодорожных билетов. При этом посадка в пассажирский поезд должна была осуществляться без билетов.

"Было установлено, что данный гражданин ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 449 КоАП РК, наложен штраф в размере 10 МРП (30 630 тенге)", – добавили в ведомстве.

Всего с начала года транспортные полицейские на объектах авиа- и железнодорожного транспорта Казахстана за различные административные правонарушения привлекли к ответственности 25 746 граждан. В том числе за приставание в общественных местах – 1059 лиц, из них 251 – нелегальных таксистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980274-inostranka-otdala-45-tys-tenge-taksistu-za-poezdku-iz-aeroporta-do-otelya-v-almaty/