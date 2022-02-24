"Воспользовалась тем, что страна попала в тяжелое положение": "Яндекс.Такси" оштрафовали в Казахстане

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Глава Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин в кулуарах сената озвучил результаты расследования в отношении компании "Яндекс.Такси", передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы запросили у "Яндекса" информацию. "Яндекс" несколько раз нам отказывал в подаче информации и, соответственно, мы наложили на них административный штраф за отказ в предоставлении информации.

На сколько оштрафовали, я не могу вам точно сказать. Насколько я знаю, это все сейчас находится в судебной плоскости. Но компания готова сотрудничать с нами, представители компании выходили, изъявляли желание", - сообщил Жумангарин.

Глава агентства назвал сложившуюся ситуацию сложной, так как необходимо учитывать интересы казахстанских таксистов, которые сотрудничают с "Яндекс".

"Они не хотят терять свои доходы", - отметил спикер.

В целом, он заверил, что власти "знают, о чем говорить с компанией в рамках уведомления".

Прокомментировал он и вопрос о том, стоит ли ожидать снижения цен на услуги "Яндекс.Такси" после переговоров.

"Я сейчас не могу вам этого сказать, но для нас стояла задача ответить на вопрос, а была ли цена, которая была до всплеска, высокой для людей? Либо на их настроение повлиял именно всплеск?

Страна попала в тяжелое положение, и этим воспользовалась компания. И ее система динамического ценообразования, алгоритм сработал таким образом. Это, на самом деле, такой моральный аспект имеет. И поэтому наша задача каким-то образом такие вещи ограничивать", - резюмировал спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957712-vospolzovalas-tem-chto-strana-popala-v-tyazheloe-polozhenie-yandekstaksi-oshtrafovali-v-kazahstane/