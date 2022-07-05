Инфляция в Турции достигла самого высокого уровня за 24 года

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Как гласят официальные данные, скорость роста цен в Турции достигла рекордных показателей за последние 24 года. Особенно резко выросли транспортные цены и цены на жилье, передает Би-би-си.

Годовой уровень инфляции в июне достиг 78,62%.

Причинами называют начавшуюся в Украине войну. А также снижение процентных ставок президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в прошлом году. Такое решение глава государства принял в попытке стимулировать экономику страны.

Снижение процентных ставок в прошлом году с 19 процентов до 14 процентов привело к падению стоимости турецкой лиры. Это вызвало массовые протесты в крупных городах Турции.

Наибольший рост произошел в сфере транспорта - 123 процента. Продукты питания подорожали на 94 процента, мебель и бытовая техника - на 81 процент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976958-tseny-v-turtsii-nachali-rasti-samym-bystrym-tempom-vpervye-za-24-goda/