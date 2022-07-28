Исследование: хватает ли зарплаты рядового казахстанца на оплату ипотеки

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оплата ипотеки занимает значимую часть расходов многих казахстанцев, которые купили жилье в кредит. А иной раз ежемесячный платеж даже превышает размер зарплаты. Это подтверждают и среднестатистические данные, с которыми ознакомились журналисты NUR.KZ.

Средняя зарплата в Казахстане по результатам первого квартала текущего года составила 285,4 тысячи тенге. Но это статистика без учета малых предприятий.

С их учетом, согласно данным Бюро национальной статистики, казахстанцы в среднем получают чуть меньше 263,9 тысячи тенге. После вычета налогов и обязательных взносов остается 213,3 тысячи тенге.

Между тем в глобальной базе данных Numbeo, где собрана информация из разных источников, в том числе от самих пользователей, отмечено, что "чистая" среднемесячная заработная плата в Казахстане составляет 192,3 тысячи тенге.

На этом же портале можно найти информацию о том, какой процент от средней зарплаты составляет ежемесячный платеж по ипотеке в 113 странах мира.

При этом предполагается, что ипотека взята без первоначального взноса на 20 лет для покупки жилья площадью 90 квадратных метров. Учитывались при этом средние цены на жилую недвижимость в той или иной стране.

Хватает ли казахстанцам на оплату ипотеки

Как оказалось, по данным на середину текущего года, ежемесячный платеж по ипотеке, взятой на вышеперечисленных условиях, в Казахстане составляет 141,56% от среднемесячной зарплаты.

То есть одной зарплаты среднестатистическому казахстанцу для оплаты такого ипотечного кредита явно не хватает. Для этого необходимо хотя бы полторы.

Похожее положение дел наблюдается в Алжире и Египте, где платеж по ипотеке составляет 137,09% и 147,49% от среднемесячных зарплат, зафиксированных в этих странах, соответственно.

Иллюстративное фото: freepik.com

Еще выше данный показатель в других государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В России на ежемесячную оплату ипотечного кредита нужно будет потратить 205,81% от среднемесячной зарплаты, в Армении – 221,14%, а в Беларуси – 337,13%.

Кыргызстана в данном рейтинге не представлено, так же, как и граничащего с Казахстаном Туркменистана. В Узбекистане и Китае на платеж по такой ипотеке на данный момент уходит около трех средних заработных плат, получаемых местными жителями.

В каких странах ипотека доступнее всего

Доступнее всего ипотека на 20 лет для покупки жилья площадью 90 квадратных метров по средней стоимости оказалась в Объединенных Арабских Эмиратах. На ее ежемесячную оплату уходит всего 20,51% от среднемесячной зарплаты.

На втором месте Саудовская Аравия (21,25%). Далее идет Пуэрто-Рико (32,61%), Южная Африка (33,58%), Оман (35,88%), Дания (36,89%) и Соединенные Штаты Америки (37,41%).

Десятку лидеров замыкают Австралия (37,63%), Бельгия (39,09%) и Финляндия (43,24%).

Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту, оформленному на вышеописанных условиях, равен меньше среднемесячной зарплаты всего в 52 странах, представленных в рейтинге. В остальной 61 стране платят больше.

Где самая невыгодная ипотека

Самое большое отношение ежемесячной стоимости ипотеки к среднемесячному доходу, согласно глобальной базе, наблюдается в Гане – 2 002,57%. То есть на ежемесячный платеж здесь уходит 20 средних заработных плат.

Следом идут Сирия (1 097,89%), Аргентина (1 033,41%), Шри-Ланка (657,34%), Иран (586,53%), Венесуэла (426,53%), Эфиопия (425,78%), Нигерия (401,18%), Непал (400,41%), и на десятом месте с конца расположилась Ямайка (388,12%).

То есть оплата ипотечного кредита нелегко дается жителям многих стран. Финансовые затруднения, как правило, начинаются еще с оформления первоначального взноса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1980457-issledovanie-hvataet-li-zarplaty-ryadovogo-kazahstantsa-na-oplatu-ipoteki/