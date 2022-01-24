Как казахстанцам рассчитать сумму "чистого дохода" от зарплаты

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

При обсуждении условий оплаты труда на собеседовании важно учесть один момент: предлагаемая сумма является чистым доходом или номинальной зарплатой. О том, в чем их различие и как подсчитать точный размер оклада, читайте в материале NUR.KZ.

При трудоустройстве работодатель может озвучить заработную плату, например, в размере 90 000 тенге в месяц. При этом обозначив, что это совокупный размер оклада.

В свою очередь, соискатель вакансии может подсчитать, что это 1 080 000 тенге в год. Однако в этом случае не учитываются различные удержания.

Поэтому в момент получения зарплаты могут возникнуть недопонимания, так как сумма, полученная на руки, оказалась меньше.

О том, чем отличается чистый доход от номинального оклада и как правильно рассчитать размеры реальной зарплаты, сообщает портал Электронного правительства.

Удержания для пенсии и страховки

Часто казахстанцы могут посчитать так: все отчисления займут 20% от заплаты, поэтому просто от 90 000 тенге нужно отнять 18 000 тенге (20%) и получится сумма чистого дохода в месяц – 72 000 тенге.

Однако в действительности расчет будет другим.

В первую очередь, из номинальной суммы заработной платы удерживаются обязательные пенсионные взносы, согласно 25 статье закона "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".

Размер взносов равен 10% от оклада, что в нашем случае составит 9 000 тенге.

Следует помнить, что существует ограничение по максимально возможному доходу, с которого могут удержать ОПВ – 50 минимальных заработных плат или 3 000 000 тенге в месяц на 2022 год.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также с зарплаты удерживается взнос за обязательное медицинское страхование (ОСМС). Он равен 2% от суммы брутто-зарплаты (без учета каких-либо отчислений).

То есть это 1 800 тенге от брутто-зарплаты, равной 90 000 тенге.

Ограничение по максимальному удержанию выплат в пользу ОСМС составляет 2% от суммы 10 МЗП (600 000 тенге), что в итоге равно 12 000 тенге в месяц.

Этот платеж вычитается даже из минимальной зарплаты, как взнос за предоставление возможности получать полный объем медицинской помощи в поликлиниках и больницах.

Удержания по налогам

Заработок казахстанцев облагается индивидуальным подоходным налогом (ИПН). Однако, в отличие от ОПВ и ОСМС, размер подоходного налога считается по-другому.

Так, ставка ИПН равна 10%. Но эта сумма рассчитывается не из всей брутто-зарплаты (90 000 тенге), а из остатка, который образуется после вычета:

ОПВ и ОСМС;

налоговый вычет, равный 14 МРП или 42 882 тенге на 2022 год.

То есть, из суммы оклада отнимается 9 000 тенге на пенсию, 1 800 тенге на страховку и 42 882 тенге налогового вычета.

В итоге остается 36 320 тенге для налогообложения. И только от этой суммы высчитываются 10% по ИПН, что равно 3 632 тенге.

Получается, что при брутто-окладе на сумму 90 000 тенге у казахстанцев удержат:

ОПВ – 9 000 тенге ;

; ОСМС – 1 800 тенге ;

; ИПН – 3 632 тенге.

То есть каждый месяц работник будет получать на руки чистый доход в размере 75 568 тенге.

Данный расчет предусмотрен для работников, которые имеют начисленный доход более 25 МРП (76 575 тенге на 2022 год).

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Если сумма начисленного оклада меньше 25 МРП, то перед определением размера ИПН также вычитаются обязательные взносы, новый вычет и 90% от оставшейся суммы.

В результате для брутто-зарплаты в размере 70 000 тенге ИПН составит 187,18 тенге, а оклад, выдаваемый "на руки", – 61 412,82 тенге.

К слову, и минимальная зарплата (60 000 тенге на 2022 год) при таком раскладе также будет облагаться подоходным налогом, хоть и не большим. При стандартном расчете ИПН составит всего 99,18 тенге.

А «чистый» доход получателя минимальной зарплаты в 2022 году может составить 52 700,82 тенге за минусом обязательных взносов.

Чтобы не производить самостоятельно рассчеты по "чистой" зарплате, при трудоустройстве необходимо уточнить – идет ли речь о номинальном окладе или о сумме "чистого" дохода после всех обязательных удержаний.

Напомним, что ранее президент Казахстана рассказал, что доходы половины населения не превышают 50 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1952280-kak-kazahstantsam-rasschitat-summu-chistogo-dohoda-ot-zarplaty/