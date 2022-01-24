Как казахстанцам рассчитать сумму "чистого дохода" от зарплаты

При обсуждении условий оплаты труда на собеседовании важно учесть один момент: предлагаемая сумма является чистым доходом или номинальной зарплатой. О том, в чем их различие и как подсчитать точный размер оклада, читайте в материале NUR.KZ.
При трудоустройстве работодатель может озвучить заработную плату, например, в размере 90 000 тенге в месяц. При этом обозначив, что это совокупный размер оклада.
В свою очередь, соискатель вакансии может подсчитать, что это 1 080 000 тенге в год. Однако в этом случае не учитываются различные удержания.
Поэтому в момент получения зарплаты могут возникнуть недопонимания, так как сумма, полученная на руки, оказалась меньше.
О том, чем отличается чистый доход от номинального оклада и как правильно рассчитать размеры реальной зарплаты, сообщает портал Электронного правительства.
Удержания для пенсии и страховки
Часто казахстанцы могут посчитать так: все отчисления займут 20% от заплаты, поэтому просто от 90 000 тенге нужно отнять 18 000 тенге (20%) и получится сумма чистого дохода в месяц – 72 000 тенге.
Однако в действительности расчет будет другим.
В первую очередь, из номинальной суммы заработной платы удерживаются обязательные пенсионные взносы, согласно 25 статье закона "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".
Размер взносов равен 10% от оклада, что в нашем случае составит 9 000 тенге.
Следует помнить, что существует ограничение по максимально возможному доходу, с которого могут удержать ОПВ – 50 минимальных заработных плат или 3 000 000 тенге в месяц на 2022 год.
Также с зарплаты удерживается взнос за обязательное медицинское страхование (ОСМС). Он равен 2% от суммы брутто-зарплаты (без учета каких-либо отчислений).
То есть это 1 800 тенге от брутто-зарплаты, равной 90 000 тенге.
Ограничение по максимальному удержанию выплат в пользу ОСМС составляет 2% от суммы 10 МЗП (600 000 тенге), что в итоге равно 12 000 тенге в месяц.
Этот платеж вычитается даже из минимальной зарплаты, как взнос за предоставление возможности получать полный объем медицинской помощи в поликлиниках и больницах.
Удержания по налогам
Заработок казахстанцев облагается индивидуальным подоходным налогом (ИПН). Однако, в отличие от ОПВ и ОСМС, размер подоходного налога считается по-другому.
Так, ставка ИПН равна 10%. Но эта сумма рассчитывается не из всей брутто-зарплаты (90 000 тенге), а из остатка, который образуется после вычета:
- ОПВ и ОСМС;
- налоговый вычет, равный 14 МРП или 42 882 тенге на 2022 год.
То есть, из суммы оклада отнимается 9 000 тенге на пенсию, 1 800 тенге на страховку и 42 882 тенге налогового вычета.
В итоге остается 36 320 тенге для налогообложения. И только от этой суммы высчитываются 10% по ИПН, что равно 3 632 тенге.
Получается, что при брутто-окладе на сумму 90 000 тенге у казахстанцев удержат:
- ОПВ – 9 000 тенге;
- ОСМС – 1 800 тенге;
- ИПН – 3 632 тенге.
То есть каждый месяц работник будет получать на руки чистый доход в размере 75 568 тенге.
Данный расчет предусмотрен для работников, которые имеют начисленный доход более 25 МРП (76 575 тенге на 2022 год).
Если сумма начисленного оклада меньше 25 МРП, то перед определением размера ИПН также вычитаются обязательные взносы, новый вычет и 90% от оставшейся суммы.
В результате для брутто-зарплаты в размере 70 000 тенге ИПН составит 187,18 тенге, а оклад, выдаваемый "на руки", – 61 412,82 тенге.
К слову, и минимальная зарплата (60 000 тенге на 2022 год) при таком раскладе также будет облагаться подоходным налогом, хоть и не большим. При стандартном расчете ИПН составит всего 99,18 тенге.
А «чистый» доход получателя минимальной зарплаты в 2022 году может составить 52 700,82 тенге за минусом обязательных взносов.
Чтобы не производить самостоятельно рассчеты по "чистой" зарплате, при трудоустройстве необходимо уточнить – идет ли речь о номинальном окладе или о сумме "чистого" дохода после всех обязательных удержаний.
Напомним, что ранее президент Казахстана рассказал, что доходы половины населения не превышают 50 000 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1952280-kak-kazahstantsam-rasschitat-summu-chistogo-dohoda-ot-zarplaty/