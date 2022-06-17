В мае цены на продукты в Казахстане росли в два раза быстрее, чем в прошлые годы

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Инфляция продолжает бить рекорды. Майский рост цен оказался в два, а в некоторых регионах и в три раза быстрее, чем за последние пять лет. Как сильно подорожали продукты в Казахстане, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцы уже привыкли к очередным рекордным значениям годовой инфляции. В мае текущего года она составила 14%.

По данным Национального банка РК, за год сильнее всего выросли в цене продукты питания (сразу на 19%). Подорожали и непродовольственные товары (на 11,9%) и платные услуги (на 9,1%).

В пяти регионах Казахстана инфляция оказалась выше средней по стране:

Туркестанская область - 15,4% ;

; Мангистауская область - 15,2% ;

; Карагандинская область - 14,8% ;

; Восточно-Казахстанская область - 14,5% ;

; Нур-Султан - 14,4%.

Инфографика: Национальный банк РК

Эти показатели касаются годовой инфляции. То есть рост цен на 14% происходил в течение всего года, а не только в мае, и этот показатель, по прогнозам аналитиков, может ускориться еще сильнее и достигнуть 15%.

Месячная инфляция составила 1,4%. По сравнению с годовым показателем рост может показаться небольшим, однако, на самом деле, это очередной антирекорд.

Если взять данные по месячной инфляции за последние пять лет, то выяснится, что текущий рост цен обгоняет все предыдущие годы почти в три раза. Так, среднее значение месячной инфляции по стране за пять лет составляет 0,5%. В мае 2022 года темпы роста увеличились до 1,4%.

В разрезе регионов картина еще более радикальная. Например, Мангистауская область показывает ускорение инфляции почти в четыре раза - с 0,6 за последние пять лет до 2,2% в мае текущего года.

Таким антирекордом отметились также Западно-Казахстанская (с 0,5% до 1,9%), Атырауская (с 0,5 до 1,7%) и Карагандинская (с 0,4% до 1,7%) области.

Инфографика: Национальный банк РК

Туркестанская и Акмолинская области показали самую маленькую разницу между среднеисторическим и текущим показателями инфляции: с 0,6% до 0,9% и с 0,4% до 0,8% соответственно.

Впрочем, не все так плохо. В ряде регионов наблюдается замедление темпов инфляции: в Туркестанской (с 15,5% до 15,4%) и Жамбылской (с 13,2% до 13,1%) областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974501-v-mae-tseny-na-produkty-v-kazahstane-rosli-v-dva-raza-bystree-chem-v-proshlye-gody/