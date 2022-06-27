В Казахстане выросло число иностранных рабочих

Иллюстративное фото: pexels.com

Число иностранцев, трудящихся в Казахстане, увеличилось за последние два месяца. Сколько трудовых мигрантов имеет официальное разрешение на работу в стране и из каких стран чаще всего они приезжали, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане действует квота, ограничивающая количество иностранцев, которые могут получить разрешение работать в стране. Ее размер ежегодно устанавливается Министерством труда и социальной защиты РК.

Изначально на 2022 год было выделено 28 352 рабочих места для иностранцев, однако в январе, по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса, Минтруда сократило квоту до 23 560 единиц, то есть на 4 792 единицы (16%).

Сделано это было для защиты интересов собственных граждан. Напомним, на 1 мая в органах занятости при Минтруда было зарегистрировано 193 тысячи безработных. Так что инициатива ведомства по сокращению квоты для трудовых мигрантов может положительно повлиять на отечественный рынок труда и сократить уровень безработицы в стране.

Сколько иностранцев работает в Казахстане

По состоянию на 1 июня 2022 года, по разрешениям местных исполнительных органов, на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 16 424 иностранца. Это больше, чем было зарегистрировано в мае - 15 932 мигранта.

В Казахстане насчитывается 1 762 работодателя, использующих иностранную рабочую силу (ИРС). Причем доля работающих у них казахстанцев составляет 96% (или 398 тысяч человек) в расчете от общей численности работников.

Иллюстративное фото: pexels.com

Если разделить всех иностранных граждан с разрешением на работу по роду деятельности, то получится следующая картина:

на должность руководителя или заместителя – 617 разрешений ;

; на должность руководителя структурных подразделений – 3 224 разрешения (рост на 70 позиций );

(рост ); специалистам – 8 020 разрешений (за месяц плюс 377 человек );

(за месяц ); квалифицированным рабочим – 926 разрешений , что больше чем в мае на 89 мигрантов;

, что больше чем в мае сезонным рабочим – 1 506 человек получили разрешения;

получили разрешения; в рамках корпоративного перевода – 2 131 разрешение.

Из каких стран приезжают трудовые мигранты

На 1 июня текущего года основной поток иностранных рабочих пришелся на несколько стран:

Китай – 3 651 человек;

Турция – 1 853 человека;

Узбекистан – 1 605 человек;

Индия – 1 577 человек;

Великобритания – 1 113 человек.

Отдельно стоит объяснить факт отсутствия в этом списке России и Беларуси, чьи граждане с начала года массово приезжают в нашу страну.

Причина кроется в механизме Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который позволяет гражданам стран-участниц осуществлять трудовую деятельность на территории Казахстана без получения разрешения от Минтруда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1975779-v-kazahstane-vyroslo-chislo-inostrannyh-rabochih/