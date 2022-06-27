В Казахстане выросло число иностранных рабочих

Число иностранцев, трудящихся в Казахстане, увеличилось за последние два месяца. Сколько трудовых мигрантов имеет официальное разрешение на работу в стране и из каких стран чаще всего они приезжали, узнали журналисты NUR.KZ.
В Казахстане действует квота, ограничивающая количество иностранцев, которые могут получить разрешение работать в стране. Ее размер ежегодно устанавливается Министерством труда и социальной защиты РК.
Изначально на 2022 год было выделено 28 352 рабочих места для иностранцев, однако в январе, по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса, Минтруда сократило квоту до 23 560 единиц, то есть на 4 792 единицы (16%).
Сделано это было для защиты интересов собственных граждан. Напомним, на 1 мая в органах занятости при Минтруда было зарегистрировано 193 тысячи безработных. Так что инициатива ведомства по сокращению квоты для трудовых мигрантов может положительно повлиять на отечественный рынок труда и сократить уровень безработицы в стране.
Сколько иностранцев работает в Казахстане
По состоянию на 1 июня 2022 года, по разрешениям местных исполнительных органов, на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 16 424 иностранца. Это больше, чем было зарегистрировано в мае - 15 932 мигранта.
В Казахстане насчитывается 1 762 работодателя, использующих иностранную рабочую силу (ИРС). Причем доля работающих у них казахстанцев составляет 96% (или 398 тысяч человек) в расчете от общей численности работников.
Если разделить всех иностранных граждан с разрешением на работу по роду деятельности, то получится следующая картина:
- на должность руководителя или заместителя – 617 разрешений;
- на должность руководителя структурных подразделений – 3 224 разрешения (рост на 70 позиций);
- специалистам – 8 020 разрешений (за месяц плюс 377 человек);
- квалифицированным рабочим – 926 разрешений, что больше чем в мае на 89 мигрантов;
- сезонным рабочим – 1 506 человек получили разрешения;
- в рамках корпоративного перевода – 2 131 разрешение.
Из каких стран приезжают трудовые мигранты
На 1 июня текущего года основной поток иностранных рабочих пришелся на несколько стран:
- Китай – 3 651 человек;
- Турция – 1 853 человека;
- Узбекистан – 1 605 человек;
- Индия – 1 577 человек;
- Великобритания – 1 113 человек.
Отдельно стоит объяснить факт отсутствия в этом списке России и Беларуси, чьи граждане с начала года массово приезжают в нашу страну.
Причина кроется в механизме Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который позволяет гражданам стран-участниц осуществлять трудовую деятельность на территории Казахстана без получения разрешения от Минтруда.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1975779-v-kazahstane-vyroslo-chislo-inostrannyh-rabochih/