Сколько иностранцев работает в Казахстане в 2022 году

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Трудовая миграция - привычное явление в эпоху глобализации. Граждане выбирают страны с высокими зарплатами, с лучшими условиями труда и с возможностью карьерного роста. Для многих иностранцев Казахстан как раз является такой страной. Сколько иностранных граждан здесь работает сегодня, узнали журналисты NUR.KZ.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1733 работодателя, которые активно используют иностранную рабочую силу (ИРС). Помимо иностранцев, на них также работает более 391 тысячи граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 мая 2022 года уполномоченными органами выданы разрешения на работу 15 932 иностранным гражданам. Это меньше, чем было месяцем ранее (16 279 человек). Все они осуществляют официальную трудовую деятельность в Казахстане.

Если разделить всех иностранных граждан с разрешением на работу по роду деятельности, то получится следующая картина:

на должность руководителя или заместителя - 630 разрешений ;

; на должность руководителя структурных подразделений - 3 154 разрешения ;

; специалистам - 7 643 разрешения ;

; квалифицированным рабочим - 837 разрешений ;

; сезонным рабочим - 1 343 разрешения ;

; в рамках корпоративного перевода - 2 325 разрешений.

Из каких стран приезжают трудовые мигранты

На 1 мая 2022 года основной поток иностранных рабочих пришелся на несколько стран:

Китай - 3 613 человек ;

; Турция – 1 838 человек ;

; Индия – 1 293 человека ;

; Узбекистан – 1 385 человек ;

; Великобритания – 1 083 человека.

Стоит отметить, что Минтруда в рамках защиты внутреннего рынка труда проводит контроль трудовой миграции. Ежегодно ведомством устанавливается и распределяется квота по привлечению в страну иностранных специалистов.

Данная квота в 2022 году была уменьшена на 4 792 единицы (16%) по сравнению с той, что была в 2021 году. Сейчас максимальное количество иностранных граждан, которые могут получить разрешение на работу в стране, составляет 23 560 человек. Такая мера призвана обеспечить защиту интересов граждан Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1970081-skolko-inostrantsev-rabotaet-v-kazahstane-v-2022-godu/