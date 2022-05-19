Сколько иностранцев работает в Казахстане в 2022 году

Трудовая миграция - привычное явление в эпоху глобализации. Граждане выбирают страны с высокими зарплатами, с лучшими условиями труда и с возможностью карьерного роста. Для многих иностранцев Казахстан как раз является такой страной. Сколько иностранных граждан здесь работает сегодня, узнали журналисты NUR.KZ.
На данный момент в Казахстане насчитывается 1733 работодателя, которые активно используют иностранную рабочую силу (ИРС). Помимо иностранцев, на них также работает более 391 тысячи граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 мая 2022 года уполномоченными органами выданы разрешения на работу 15 932 иностранным гражданам. Это меньше, чем было месяцем ранее (16 279 человек). Все они осуществляют официальную трудовую деятельность в Казахстане.
Если разделить всех иностранных граждан с разрешением на работу по роду деятельности, то получится следующая картина:
- на должность руководителя или заместителя - 630 разрешений;
- на должность руководителя структурных подразделений - 3 154 разрешения;
- специалистам - 7 643 разрешения;
- квалифицированным рабочим - 837 разрешений;
- сезонным рабочим - 1 343 разрешения;
- в рамках корпоративного перевода - 2 325 разрешений.
Из каких стран приезжают трудовые мигранты
На 1 мая 2022 года основной поток иностранных рабочих пришелся на несколько стран:
- Китай - 3 613 человек;
- Турция – 1 838 человек;
- Индия – 1 293 человека;
- Узбекистан – 1 385 человек;
- Великобритания – 1 083 человека.
Стоит отметить, что Минтруда в рамках защиты внутреннего рынка труда проводит контроль трудовой миграции. Ежегодно ведомством устанавливается и распределяется квота по привлечению в страну иностранных специалистов.
Данная квота в 2022 году была уменьшена на 4 792 единицы (16%) по сравнению с той, что была в 2021 году. Сейчас максимальное количество иностранных граждан, которые могут получить разрешение на работу в стране, составляет 23 560 человек. Такая мера призвана обеспечить защиту интересов граждан Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1970081-skolko-inostrantsev-rabotaet-v-kazahstane-v-2022-godu/