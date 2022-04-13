Сколько россиян и украинцев прибыло в Казахстан, рассказали в МВД

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Вице-министр МВД Марат Кожаев в мажилисе озвучил актуальную статистику относительно того, сколько россиян и украинцев проживает в это время в Казахстане и сколько из них хотят принять гражданство нашей страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос поднял депутат Дюсенбай Турганов.

"В связи с происходящими событиями в Украине в Казахстане наблюдается миграция граждан Украины и России. В этой связи хотелось бы узнать, какова статистика миграции за февраль-март текущего года.

Сколько человек подали заявление на получение вида на жительство и гражданства и сколько, соответственно, получили? Насколько ситуация контролируется уполномоченным госорганом?" – спросил он.

В ответ Марат Кожаев сообщил, что с 1 января в Казахстан въехало 457 тыс. иностранцев. Большинство из них – из соседних стран, в том числе из Узбекистана и России.

"С 24 февраля по 11 апреля, то есть в настоящее время у нас 130 тыс. граждан России находятся на территории Казахстана и более 120 тыс. – выехало. По сравнению с 2021 годом это количество больше в два раза. Но вы знаете, что в условиях пандемии границы были закрыты.

Если смотреть предыдущие годы – 2017 и 2018 годы, – то эта цифра первого квартала 2022 года в три раза меньше, так как в те годы 350-360 тыс. въезжало из России. Из Украины меньше – 3 481 гражданин Украины находится в нашей стране (в настоящее время – прим. ред.).

Согласно статистике 170 россиян подали заявление на получение гражданства и 7 украинцев. Эти цифры, по сравнению с прошлым и позапрошлым годами, аналогичны. В 2019 году более 200 россиян подали (заявлений на получение гражданства – прим. ред.), а на сегодня – 170", – добавил спикер.

Между тем, по его данным, растет количество тех, кто подает заявление на временное проживание по сравнению с прошлыми годами: так, если 350-400 человек подавали ранее, то сейчас 1055 граждан России подали заявление на временное проживание в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964815-skolko-rossiyan-i-ukraintsev-pribylo-v-kazahstan-rasskazali-v-mvd/