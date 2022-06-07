Почему рубль укрепляется быстрее тенге, ответили в Нацбанке

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Заместитель главы Нацбанка Казахстана на брифинге в НБ ответила, почему рубль укрепляется быстрее тенге. По ее мнению, это связано с двумя факторами, передает корреспондент NUR.KZ.

"Действительно, мы видим укрепление рубля, и не только по отношению к тенге, но и ко всем остальным валютам. Это связано с двумя основными факторами.

Первый фактор - это высокие цены на энергоресурсы: на нефть, на газ, то есть основные экспортные позиции России. Понятно, что они не только экспортируют сейчас по высоким ценам, но и еще введено требование об обязательной продаже экспортерами валютной выручки.

Вторая основная причина связана с ограничениями по капиталу, которые проводятся Центральным банком РФ.

Эти ограничения по капиталу ограничивают спрос на иностранную валюту. Получается такая ситуация: "у нас большое предложение и ограниченный спрос". Это все ведет к укреплению рубля", – сообщила замглавы Нацбанка Алия Молдабекова.

Отметим, что также в Нацбанке сегодня ответили на вопрос о том, может ли курс тенге зафиксироваться на определенном уровне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1972981-pochemu-rubl-ukreplyaetsya-bystree-tenge-otvetili-v-natsbanke/