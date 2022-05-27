Глава Всемирного банка предупредил об угрозе глобальной рецессии

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил об угрозе мировой рецессии. По его словам, основной причиной такого развития событий может стать российское вторжение на территорию Украины, а также непрекращающийся локдаун в Китае, передает BBC.

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Дэвид Малпасс обратил внимание на то, что российско-украинская война уже привела к росту цен на продукты питания, топливо и удобрения. По его словам, можно ожидать, что цены на эти категории товаров будут продолжать расти. Кроме того, строгие карантинные ограничения, которые до сих пор действуют в Китае, могут замедлить темпы роста мировой экономики.

"Наблюдение за мировым ВВП не дает надежды на то, что мы можем избежать рецессии. Один только рост цен на энергоносители может привести к такому результату", — говорит Малпасс.

В прошлом месяце Всемирный банк снизил свой прогноз роста мировой экономики на этот год до 3,2%.

Глава Всемирного банка отметил, что рост цен на энергоносители уже оказал давление на Германию, которая является крупнейшей экономикой в ​​Европе и четвертой по величине экономикой в ​​мире. По словам Дэвида Малпасса, развивающиеся страны также страдают от нехватки удобрений, продовольствия и энергоносителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1971144-glava-vsemirnogo-banka-predupredil-ob-ugroze-globalnoy-retsessii/