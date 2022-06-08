Кто в Казахстане зарабатывает больше 250 тысяч тенге, рассказали аналитики

Иллюстративное фото: Getty Images/Roman Chekhovskoy

Размер среднемесячной номинальной заработной платы в 2021 году в Казахстане был равен 250 тысячам тенге. Однако не везде были такие зарплаты. Сколько получают казахстанцы на разных должностях, узнали журналисты NUR.KZ.

Как отмечают аналитики Finprom, в 2021 году среднемесячная заработная плата наемных работников составляла 250,3 тысячи тенге. Однако, стоит учитывать, что при расчетах не использовались данные по зарплатам малых предприятий.

Инфографика: finprom.kz

На деле номинальная зарплата в Казахстане ниже, это также доказывает и всемирный рейтинг по размерам заработных плат, в котором наша страна оказалась на 80 месте из 106.

В целом же, даже без учета части предприятий в стране существует сильное различие в размерах зарплат. Средняя номинальная зарплата у руководителей и государственных служащих достигает 448 тысяч тенге, тогда как специалисты-профессионалы в среднем получают сразу на треть меньше – 291,9 тысячи тенге.

Меньше всего получают неквалифицированные рабочие. Средняя номинальная зарплата в 2021 году составляла всего 107,8 тысячи тенге. Также не отличились высокими зарплатами фермеры и рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 145,5 тысячи тенге.

Инфографика: finprom

Размер средней зарплаты сильно отличается и от региона к региону. Так, в 2021 году самая высокая средняя номинальная зарплата была в Атырауской области – целых 406,2 тысячи тенге.

Самые низкие зарплаты в Северо-Казахстанской области – всего 187,5 тысячи.

Инфографика: finprom.kz

Высокими зарплатами отметились также Мангистауская область (349,5 тысячи тенге), Нур-Султан (344.7 тысячи тенге) и Алматы (296 тысяч тенге).

Что интересно, в гендерном разрезе также наблюдается большой разрыв в размерах зарплат. На аналогичных должностях женщины в среднем получают на 21,7% меньше, чем мужчины.

Среднемесячная номинальная заработная плата мужчин в 2021 году составила 281,2 тысячи тенге, против 220,2 тысячи тенге – у женщин. При этом покупательная способность заработных плат женщин растет быстрее – на 20,5% в 2021 году, против 15,5% – у мужчин.

Инфографика: finprom.kz

Самая большая разница не в пользу женщин наблюдается в нефтедобывающих регионах – Атырауской и Мангистауской областях: на 45,1% и 44% соответственно. Есть только один регион, где зарплаты женщин обогнали мужские, – это Алматы.

Инфографика: finprom.kz

Номинальная зарплата – это та сумма, которую наемный работник получает до вычета налогов и других отчислений. На руки, как правило, получают значительно меньше.

Высокие цифры также объясняются выборкой компаний, которые участвуют в статистике – при подготовке данных Бюро национальной статистики не использует информацию по зарплатам, которые получают казахстанцы, работая на малых предприятиях и в ИП.

Отметим, что, согласно последним данным, первый квартал 2022 года показал, что средняя номинальная зарплата в Казахстане увеличилась до 285,4 тысячи тенге. Этого получилось добиться в том числе и повышением заработных плат учителям и медработникам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1973164-kto-v-kazahstane-zarabatyvaet-bolshe-250-tysyach-tenge/