Ограничения на обналичивание денежных переводов в долларах ввели в Кыргызстане

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Национальный банк Кыргызстана ввел ограничения на обналичивание денежных переводов из других стран в долларах. Теперь жители Кыргызстана могут обналичивать переводы только в сомах или валюте страны-отправителя, сообщается на официальном сайте Нацбанка КР.

Принятое решение в финрегуляторе объяснили необходимостью обеспечить экономическую безопасность Кыргызстана, стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке и минимизировать неблагоприятные последствия по оттоку наличных долларов США за пределы страны.

"Внесение изменений связано с тем, что в последнее время резко увеличились объемы денежных переводов, которые поступают в долларах США из Российской Федерации и Республики Казахстан, и клиенты просят выдать перевод в валюте перевода, то есть в наличных долларах США.

В настоящее время выдача денежного перевода по международной системе денежных переводов на территории КР получателю может быть только в валюте страны-отправителя либо в национальной валюте сом", - говорится в заявлении Нацбанка.

Так, если перевод отправляется из России в рублях, то выдавать его будут только в рублях или в сомах. Если из Казахстана отправят денежный перевод в тенге, получить его в Кыргызстане можно только в тенге или сомах.

"Если валюта перевода не имеет широкого хождения на территории КР, банком может применяться учетный курс Нацбанка. При этом клиент должен быть заранее информирован о курсе обмена.

Правила конвертации денежного перевода остаются без изменений. Коммерческий банк по согласию получателя может осуществить конвертацию денежного перевода исключительно в национальную валюту сом", - сообщили в финрегуляторе Кыргызстана.

"Указанные изменения носят временный характер и направлены на минимизацию неблагоприятных последствий по оттоку наличных долларов США за пределы КР", - заключили в Нацбанке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965863-ogranicheniya-na-obnalichivanie-denezhnyh-perevodov-v-dollarah-vveli-v-kyrgyzstane/