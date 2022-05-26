Казахстанцы стали реже покупать рубли

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В Казахстане наблюдается резкое падение спроса на российскую валюту. Это происходит на фоне ее подорожания. Чем заменяют казахстанцы российский рубль, узнали журналисты NUR.KZ.

Российская валюта рекордно подорожала в мае 2022 года. По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 20 мая стоимость рубля составила 7,14 тенге. Однако рубль начал расти еще месяцем ранее - 8 апреля достигнув цены в 6 тенге, а 30 апреля уже 6,33 тенге за рубль.

Как отмечают аналитики telegram-канала DATA HUB, именно в этот период наблюдалось резкое падение спроса на рубли. Российскую валюту стали покупать в 5 раз реже. Нетто-продажи российской валюты по итогам апреля составили 11,9 млрд тенге. Таких низких показателей никогда не было.

Для примера можно посмотреть показатели спроса за другие периоды:

в марте нетто-продажи составили 58,8 млрд тенге;

в апреле 2021 года – 58,9 млрд тенге.

В среднем за 2021 год спрос на рубли составлял 62,5 млрд тенге в месяц. Даже в коронавирусный апрель 2020 года, когда страна ушла на локдаун, спрос на российскую валюту был выше - 13,1 млрд тенге.

Инфографика: DATA HUB

В разрезе регионов наблюдается следующая картина по спросу на рубль.

В Нур-Султане, в котором наблюдался высокий спрос на рубли в начале года, в апреле российскую валюту население чаще продавало, чем покупало. Разница составила в 809,1 млн тенге.

Также наблюдаются отрицательные нетто-продажи в Алматы - 2,3 млрд тенге, в Шымкенте - 641,6 млн тенге, и в Актюбинской и Туркестанской областях - 36,2 млн тенге и 41,4 млн тенге соответственно.

В приграничных с Россией регионах, хоть и нет отрицательных нетто-продаж, все равно наблюдается резкое падение спроса на рубли:

в Западно-Казахстанской области население купило российской валюты на 413,2 млн тенге, что в 18,3 раза меньше среднего уровня 2021 года;

что меньше среднего уровня 2021 года; в Павлодарской области - 1 млрд тенге , это в 7,3 раза меньше средних показателей;

, это меньше средних показателей; в Северо-Казахстанской области - 994,2 млн тенге , что в 4,7 раза меньше среднего;

, что меньше среднего; в Восточно-Казахстанской - 2,76 млрд тенге, что меньше обычного в 3,55 раза.

Что взамен рубля покупали казахстанцы

Стоит отметить, что несмотря на падение спроса на рубли, в трех регионах Казахстана, в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях, российская валюта все равно оказалась самой популярной. В других регионах население предпочитало доллары.

Напомним, в марте наблюдалось падение спроса на доллары. Население массово скупало китайский юань. Однако со временем все вернулось на круги своя.

Юань не смог закрепить свою популярность и впервые за полгода население чаще продавало китайскую валюту, чем покупало. Разница составила 4,1 млн тенге.

Нетто-продажи доллара в апреле составили 189,2 млрд тенге, что почти в три раза больше показателя в марте и на 84% больше, чем в апреле 2021 года.

Инфографика: DATA HUB

Что интересно, не только доллары оказались популярнее рубля. Впервые с начала 2018 года евро оказалось популярнее российской валюты. В апреле нетто-продажи европейской валюты составили 24,6 млрд тенге. Это в полтора раза больше, чем в марте и в три раза больше, чем в апреле 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1971176-kazahstantsy-stali-rezhe-pokupat-rubli/