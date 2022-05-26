Курс доллара вырос на 7 тенге в Казахстане

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По итогам последних торгов курс доллара вырос более чем на 7 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

На данный момент средневзвешенный курс доллара составляет 422,01 тенге за единицу. С момента последних торгов "американец" вырос на 7,22 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара теперь осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 415-420 тенге, продажа – 425-428 тенге;

Алматы: покупка – 415-424,5 тенге, продажа – 425-429,5 тенге.

Также, по данным с сайта Kurs.kz, в Казахстане обменные пункты продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – 420-426 тенге, продажа – 426-430 тенге;

Алматы: покупка – 419-425 тенге, продажа – 428,5-433 тенге.

Напомним, что вчера по итогам дневных торгов курс доллара снизился по отношению к тенге и установился на уровне 415,12 тенге за единицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1971191-kurs-dollara-vyros-na-7-tenge-v-kazahstane/