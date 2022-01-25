Intel построит два завода по производству полупроводников в США

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Intel объявила, что потратит 20 млрд долларов на строительство двух новых заводов по производству полупроводников в Огайо к 2025 году. В целом, компания хочет инвестировать в восемь заводов по производству микросхем в этом штате и помочь американской экономике справиться с острой нехваткой полупроводников, возникшей из-за COVID-19, передает Quartz.

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Инициатива Intel — это часть широкой программы по переориентации производства полупроводников в США. В 2020 году сбои в поставках, связанные с пандемией COVID-19, привели к глобальной нехватке чипов, которая нарушила работу как минимум 169 отраслей. Особенно сильный удар пришелся по автопроизводству в США. Чтобы избежать подобного кризиса в будущем, американские политики работают над тем, чтобы побудить производителей полупроводников открывать заводы в США. Для этого используют субсидии и налоговые льготы. Intel делает ставку на то, что эти субсидии сделают новые заводы хорошей инвестицией.

С июля демократы и республиканцы в Конгрессе работают над возобновлением работы над застопорившимся законопроектом, предусматривающем федеральные субсидии в размере 52 млрд долларов на строительство новых заводов по производству полупроводников в США. Сенаторы от штата Огайо Роб Портман и Шеррод Браун призвали своих коллег из Конгресса быстро утвердить субсидии, чтобы уменьшить чрезмерную зависимость США от зарубежного производства. Американские законодатели включили эти субсидии в законопроект о финансировании, который должен быть принят до 18 февраля.

Большая часть заводов по производству полупроводников находится в Юго-Восточной Азии. Всего 3% заводов по упаковке микрочипов приходится на Северную Америку, в первую очередь на Калифорнию и Техас. И хотя Intel обещает построить новые фабрики в Огайо, компании все равно придется отправлять большую часть чипов на упаковочные операции за границу. Тестировать и упаковывать американские чипы за границей все еще дешевле, потому что минимальная зарплата в Юго-Восточном регионе в четыре раза ниже, чем минимальная зарплата в США.

В декабре Intel объявила о планах на строительство нового завода по тестированию и упаковке полупроводников в Малайзии. Потратить на это планируется 7 млрд долларов. Несмотря на это, профессор Гарвардской школы бизнеса Вилли Ших, говорит, что появление в США своего завода по изготовлению микрочипов, имеет ряд преимуществ для американской экономики.

«Мы пренебрегали возможностью открыть такое производство в США, потому что было проще позволить тайваньцам или корейцам сделать это. Но сейчас новые заводы дадут возможность понять, что множества инноваций можно добиться именно на этапе производства», — сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1952702-intel-postroit-dva-zavoda-po-proizvodstvu-poluprovodnikov-v-ssha/