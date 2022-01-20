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Продажи автомобилей в Европе падают на протяжении шести месяцев подряд. Автопроизводители едва справляются с кризисом, вызванным сбоем в глобальной поставке чипов, передает Bloomberg.

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Во вторник, 18 января, Европейская ассоциация автопроизводителей сообщила, что количество зарегистрированных легковых автомобилей в прошлом месяце сократилось на 22% до 950 218 единиц. Продажи новых автомобилей упали на 1,5%. Это худший результат за всю историю отслеживания рынка с начала 90-х годов. Пандемия COVID-19 привела к тому, что спрос на электронику резко вырос, а производство полупроводников все еще не может удовлетворить эту потребность. Дефицит чипов, изготовляемых из полупроводниковых материалов, негативно повлиял на мировую промышленность, в том числе и на рынок автомобилей. В этом году закупка полупроводников все еще останется сложной задачей. При этом пандемия продолжает сказываться на доверии потребителей. На прошлой неделе Renault заявил, что дефицит чипов, который стоил автопроизводителю 500 тысяч автомобилей в прошлом году, достигнет пика в течение первых шести месяцев 2022, после чего наступит улучшение.

«Продажи автомобилей в 2022 году будут такими же сложными, как и в 2021. Мир все еще живет в условиях пандемии, которая осложняется волной штамма «омикрон». Все это ограничивает потребителей», — сказал Питер Фусс, партнер автомобильной команды EY.

Германия, являющаяся крупнейшим автомобильным рынком Европы, заявила о падении рынка на 27% в декабре. Правительство страны-производителя BMW и Volkswagen не так давно ввело ряд ограничений, связанных с распространением нового штамма коронавируса, что также не может не повлиять на экономику.

Несмотря на то, что перебои с поставками несут для всех большую угрозу, производители получат выгоду от высоких цен на автомобили. И новые модели, и подержанные образцы станут редким штучным товаром. В прошлом году большинство компаний успешно переключили производство на автомобили более высокого класса с высокой рентабельностью, чтобы компенсировать низкие объемы продаж.

«Существует явное несоответствие между активностью рынка и базовым спросом. Наш базовый прогноз предполагает, что проблемы с поставками в отрасли в основном связаны с нехваткой полупроводников. Этот фактор будет и дальше нарушать связь между показателями спроса и продажами автомобилей. Это влияние будет постепенно ослабевать в течение 2022 года», — заявили аналитики LMC Automotive в отчете о продажах автомобилей в Западной Европе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1951918-prodazhi-avtomobiley-v-evrope-padayut/