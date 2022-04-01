В Казахстане с начала года немного подешевели бензин и дизель

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Влияние на стоимость наиболее популярных видов топлива для автомобилей оказывают различные факторы, которые привели к снижению цен. Однако в годовой динамике ситуация остается сложной. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Уровень производства бензина в январе-феврале 2022 года почти не изменился в сравнении с показателями в предыдущем году, и составил 795,3 тыс. тонн.

При этом в 2021 году стоимость бензина в Казахстане выросла на 20%. А производство дизеля выросло на 9,7% и достигло 770,7 тыс. тонн.

Как сообщает аналитический портал EnergyProm, в результате в январе внутренний спрос на топливо был обеспечен на 96,4%.

Изменение цен на топливо

В сравнении с февралем прошлого года, в текущем году февральские цены на бензин оказались на 18,7% выше, а на дизель – на 44,2%.

Однако, согласно сообщению аналитиков, столь высокий рост связан именно с подорожанием за весь прошлый год.

А если сравнивать цены с декабрем 2021 года, то в феврале они, наоборот, снизились:

бензин – стоимость оказалась на 0,3% меньше, чем в конце прошлого года;

дизель – подешевел на 1,7%.

Статистика топливного рынка РК. Источник: energyprom.kz

Однако результаты подорожания за прошлый год все же существенно отразились на расходах казахстанцев.

Так, в феврале текущего года были зафиксированы следующие средние цены:

летнее дизтопливо – 235 тенге за литр в среднем по Казахстану;

за литр в среднем по Казахстану; зимний дизель – 346 тенге за литр;

за литр; бензин марки АИ-98 – 232 тенге за литр;

за литр; марка АИ 95/96 – 210 тенге за литр;

за литр; марка бензина АИ-92 – 179 тенге за литр.

Регионы с наибольшим подорожанием топлива

По годовым показателям наибольшее подорожание бензина затронуло следующие регионы:

Туркестанская область – в феврале 2022 года цены оказались на 21,1% больше, чем годом ранее;

Жамбылская область – рост на 20,1%;

ЗКО и Алматы – по 19,8% роста в каждом из регионов.

Наименьшее подорожание бензина зафиксировано в Мангистауской области – 15,7% за год.

Рост цен на топливо в разрезе регионов Казахстана. Источник: energyprom.kz

Что касается дизельного топлива, то наибольший рост расходов населения оказался в ЗКО – цены оказались на 72,5% выше, чем в прошлом году. Также подорожание затронуло Акмолинскую область и СКО.

Наименьший годовой рост цен на дизельное топливо был зарегистрирован в Алматинской области – на 24,3%.

Напомним, что в Казахстане установлены предельные цены на бензин до середины 2022 года.

Также отметим, что казахстанцы могут пожаловаться на автозаправки, завышающие цены на бензин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1963091-v-kazahstane-s-nachala-goda-nemnogo-podesheveli-benzin-i-dizel/