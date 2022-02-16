Бензин за год подорожал на 20% в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Рост цен на различные виды топлива в Казахстане в 2021 году оказался интенсивным. Но в мировом рейтинге цены оказались относительно низкими. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Объемы производства бензина на отечественном рынке топлива за прошедший 2021 год оказались на 7,1% больше, чем в 2020 году. При этом производители смогли покрыть внутренний спрос на 99,97%, а импорт сократился на 18,6% за год.

Вместе с тем росли и цены на бензин, которые за 2021 год увеличились почти на 20%, что не могло не отразиться на потребителях. Об этом сообщает аналитический портал EnergyProm.kz.

Цены в регионах Казахстана

Среди регионов страны наибольший рост цен на бензин за прошедший год был отмечен в Западно-Казахстанской области – 21,8%.

Стоимость бензина в регионах Казахстана. Источник: EnergyProm

Также ощутимо выросли цены в:

Туркестанской области – 21,4% за год;

Жамбылской области – 21,3% в 2021 году.

Мангистауская область оказалась регионом с наименьшим зафиксированным подорожанием бензина. Однако все же уровень роста составил 16%.

В среднем за весь 2021 год в Казахстане бензин стал дороже на 19,4%. А в январе текущего года были зафиксированы следующие средние цены:

марка АИ/92 – продавалась в среднем по 179 тенге за литр ;

; марка АИ 95/96 — 210 тенге за литр ;

; марка АИ/98 — 231 тенге за литр в среднем.

Но при этом в мировом рейтинге по стоимости бензина Казахстан сохраняет позиции среди "дешевых" стран.

Рейтинг стран по стоимости бензина

Среди других стран в мировом рейтинге Казахстан все еще держится в десятке лидеров по ценам на бензин.

Стоимость бензина в странах мира. Источник: EnergyProm

Так, первое место занимает Венесуэла, где 1 литр оценивается в 10,8 тенге. Следом идут Иран (22,1 тенге) и Ангола (131,8 тенге).

Казахстан оказался на 9 позиции (200,8 тенге за литр), уступив 8 место Туркменистану (184,8 тенге).

Напомним, что в Казахстане установлены предельные цены на бензин до середины 2022 года.

Также казахстанцы могут пожаловаться на автозаправки, завышающие цены на бензин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1956339-benzin-za-god-podorozhal-na-20-v-kazahstane/