Ставки акцизов на топливо вырастут в Казахстане: как это может отразиться на потребителе

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Правительством Казахстана было решено увеличить ставки акцизов на различные виды топлива. Журналисты NUR.KZ узнали о причинах таких изменений и их влиянии на стоимость бензина и дизеля для казахстанцев.

Министерство национальной экономики РК (МНЭ РК) сообщает, что ведомством был разработан проект изменений в постановление «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводов и экологическое топливо».

Напомним, что акциз – это налог, который должны оплатить в госбюджет производители и импортеры подакцизных товаров.

На сколько вырастут размеры акцизов

Согласно изменениям, в первую очередь будут увеличены ставки акцизов на оптовую реализацию производителями бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводов и экологического топлива с 24 435 тенге до 38 134 тенге за одну тонну.

И сразу в несколько раз увеличатся акцизы на оптовую реализацию производителями и импорт дизельного топлива - с 9 300 тенге до 35 726 тенге за одну тонну.

При этом с декабря по июнь акцизы на тонну дизтоплива, согласно старой редакции постановления, составляли 540 тенге. Теперь это сезонное изменение ставок было решено исключить. То есть, они круглый год будут составлять 9 300 тенге.

Также проектом были уточнены коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) на дизельное топливо.

Для чего увеличили ставки акцизов

Как уточняет МНЭ РК, повышение ставок акцизов позволит привлечь дополнительные средства для обеспечения реализации социально-экономических задач государства.

В сравнительной таблице проекта изменений при этом отмечается, что в современных условиях рынка производители горюче-смазочных материалов (ГСМ) и различные посредники получают дополнительную прибыль.

Необходимо обеспечить изъятие части этой маржи в пользу бюджета посредством акцизов.

Отразится ли повышение акцизов на цены

Размеры акцизов зачастую включаются производителями и импортерами в стоимость товара, и их в результате оплачивает конечный потребитель.

Но в министерстве уверяют, что цены на ГСМ расти не будут, так как на розничную реализацию нефтепродуктов в Казахстане установлены предельные цены.

Напомним, что в казахстанских мегаполисах и нескольких областях литр бензина марки Аи-95 может стоить не более 215 тенге, а дизельного топлива – 230 тенге.

В Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях дизтопливо может стоить не более 260 тенге за литр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1960780-stavki-aktsizov-na-toplivo-vyrastut-v-kazahstane-kak-eto-mozhet-otrazitsya-na-potrebitele/