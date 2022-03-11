Рубль в Казахстане парадоксально дороже, чем в самой России, заявил политолог

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Резкие скачки валютных курсов за последние несколько недель затронули Казахстан. При этом национальная валюта страны могла оказаться в специфической "рублевой зоне", когда курс рубля может быть завышенным. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

По мнению директора Центра прикладных этнополитических исследований Талгата Калиева, в Казахстане сложилась парадоксальная ситуация: рубль в стране стоит дороже, чем в России.

Об этом политолог заявил в своем Telegram-канале Kaliyev channel.

Согласно его мнению, простой арифметики достаточно, чтобы понять, что в пересчете на доллары рубль в Казахстане дороже почти на 30%.

Это якобы открывает возможность наиболее предприимчивым россиянам сбрасывать собственную обесценивающуюся валюту в Казахстан, обменивая на тенге.

А в последующем купленные тенге могут обмениваться на доллары или за эти средства могут выкупаться казахстанские товары, оказывающиеся в пересчете на рубли дешевле, чем в России.

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Почему рубль не обесценился в Казахстане

Этнополитолог отмечает, что ранее каждую девальвацию тенге финансисты объясняли падением цен на нефть, но при повышении ее котировок укрепления национальной валюты Казахстана не наблюдается.

"Более того, никто даже не объясняет логику удержания столь дорогого рубля, в то время как в тоже являющемся членом ЕАЭС соседнем Кыргызстане курс рубля составляет менее одного сома.

Логично ведь предположить, что при падении его вдвое он (рубль - прим. редактора) ровно в таком соотношении должен был подешеветь по отношению к тенге?" – отмечает Талгат Калиев.

По его словам, сдерживание курса рубля связано с воспоминаниями о ситуации 2014 года.

В то время падение рубля спровоцировало массовые туры казахстанцев в Россию за автомобилями, товарами народного потребления и даже продуктами, обернувшиеся ажиотажным вывозом валюты в соседнюю страну.

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Но в текущей ситуации подобный сценарий он считает невозможным, поскольку в условиях масштабных санкций сама Россия оказалась на пороге крупнейшего товарного и продовольственного кризиса.

"Напротив, в нынешней ситуации товарный кризис могут спровоцировать туры россиян в Казахстан, скупающих товары за дешевые тенге, обмененные на неоправданно и непропорционально дорогие рубли", – делится мнением этнополитолог.

Сколько должен стоить доллар в Казахстане

По мнению этнополитолога, более логичным представляется сценарий укрепления нацвалюты в Казахстане хотя бы до уровня 250 тенге за доллар США и снижения курса рубля до естественного соотношения.

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В этом случае, по мнению специалиста, товары в Казахстане обрели бы достаточную стоимость, равно как выросли бы потребительские возможности казахстанцев.

А это, в свою очередь, позволило бы снизить протестный потенциал, который при курсе 120-150 тенге за доллар был почти нулевым.

"Правда, есть единственное логичное объяснение финансистов, считающих высокий курс доллара удобным для экспортеров, продающих сырье за валюту, но оплачивающих налоги и зарплаты рабочим в тенге. Что позволяет им значительно сократить расходы.

Но разве это лобби не утратило свою силу после январских событий? Или все еще интересы отдельных персон выше интересов всех остальных сограждан?" – считает Талгат Калиев.

В свою очередь, ранее эксперты в сфере экономики опровергли сообщения о том, что курс рубля искусственно удерживается в Казахстане.

Также глава Нацбанка заявил, что привычный курс рубля к тенге изменится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1960258-rubl-v-kazahstane-paradoksalno-dorozhe-chem-v-samoy-rossii-zayavil-politolog/