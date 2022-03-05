Доллар подорожал до 525 тенге в обменниках Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Утренние торги на KASE завершились на отметки выше 501 тенге за доллар, в связи с чем американская валюта резко выросла в цене в казахстанских обменниках.

За сутки доллар подорожал почти на 2 тенге и на утро 5 марта по официальному курсу равен 501,64 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня сейчас продают доллары по следующим ценам:

в Нур-Султане купить доллары в банках можно за 508 - 518 тенге, продать им же - за 505 - 511 тенге,

купить доллары в банках можно за 508 - 518 тенге, продать им же - за 505 - 511 тенге, в Алматы банки продают доллары за 508 - 517 тенге, покупают по 505 - 511 тенге, при этом в обменниках цены гораздо выше - здесь купить доллары можно за 522 - 525 тенге, а продать - за 516 - 519 тенге;

продают доллары за 508 - 517 тенге, покупают по 505 - 511 тенге, при этом в цены гораздо выше - здесь купить доллары можно за 522 - 525 тенге, а продать - за 516 - 519 тенге; в Шымкенте банки продают доллары за 508 - 517 тенге, а покупают по 505 - 511 тенге.

Между тем цены в казахстанских пунктах обмена валюты гораздо выше.

Так, согласно информации на портале Kurs.kz, в Алматы обменники продают доллары за 523 - 525 тенге, покупают - за 515 - 519 тенге.

Скриншот: kurs.kz

В Нур-Султане купить доллары можно в среднем за 521 - 522 тенге, при этом, по информации портала, многие обменники столицы просто приостановили продажу иностранной валюты. Но принимают доллар в пунктах обмена валюты за 515 - 516 тенге.

Скриншот: kurs.kz

В Шымкенте продажу долларов приостановили практически все обменники, приобрести их можно лишь в одном и один доллар здесь стоит 520 тенге. Продать доллары жители третьего мегаполиса страны могут за 510 - 517 тенге.

Скриншот: kurs.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959460-dollar-podorozhal-do-525-tenge-v-obmennikah-kazahstana/