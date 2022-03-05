Ряд обменников Казахстана вновь перестал продавать доллары

Иллюстративное фото: Kerem Uzel/Bloomberg via Getty Images

Некоторые обменники Казахстана сегодня, 5 марта, снова перестали продавать доллары. Между тем цены на покупку американской валюты в обменниках поднялись до 516 тенге.

По состоянию на 9.15 утра, согласно данным портала Kurs.kz, большая часть обменников Алматы приостановила продажи доллара - в графе о стоимости валюты стоит прочерк. В тех немногих обменниках, которые все же продают американскую валюту, ее стоимость составляет 520 - 521 тенге за единицу.

При этом обменники по-прежнему покупают доллары - стоимость иновалюты поднялась до 514 - 516 тенге.

Скриншот: kurs.kz

В Нур-Султане продажу доллара приостановили практически все обменники, купить "американца" можно лишь в двух пунктах обмена валюты по 519 тенге за штуку. При этом астанчане могут продать доллары - цена них сейчас составляет в среднем 513,5 тенге.

Скриншот: kurs.kz

Актуальной информации об обменниках Шымкента на портале нет - согласно последним данным, которые были опубликованы еще 17 часов назад, обменники третьего мегаполиса также перестали продавать доллары, покупают же их по 504 - 506 тенге.

Скриншот: kurs.kz

Нельзя купить доллары и в обменниках Талдыкоргана, а продать обменникам иностранную валюту можно за 510 тенге.

Скриншот: kurs.kz

Напомним, вчерашние вечерние торги на KASE завершились на отметке в 499,20 тенге за доллар. А купить доллары в обменниках Казахстана накануне можно было за 512 - 514 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959414-ryad-obmennikov-kazahstana-vnov-perestal-prodavat-dollary/