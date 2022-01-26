В каких банках можно взять кредит на покупку подержанного автомобиля в Казахстане

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Не во всех казахстанских банках можно оформить автокредит. И еще меньшее количество предлагает взять заем на подержанный автомобиль. Какие условия при этом предусмотрены, узнали журналисты NUR.KZ.

Подержанные автомобили не обязательно должны быть старыми. Это машины, у которых уже был хозяин, при этом они могут быть совсем новыми.

Такие авто зачастую продаются через специализированные автосалоны и частные объявления. Купить их можно в том числе и в кредит, но у каждого банка при этом могут быть свои условия.

Рассмотрим их на примере пяти казахстанских банков, у которых есть программы кредитования для покупки подержанных автомобилей. Данные были взяты с их официальных сайтов 25 января 2021 года.

Банк ЦентрКредит

Автокредит в данном банке можно оформить при покупке автомобиля с пробегом в салонах-партнерах. В том числе в качестве первоначального взноса можно отдать свой старый автомобиль.

В денежном выражении первоначальный взнос может составлять не менее 10% от стоимости машины, а годовая эффективная ставка вознаграждения начинается от 24%. Максимальная сумма займа при этом равна 15 миллионам тенге, а срок – до 7 лет.

Купить в кредит можно не все подержанные автомобили. Срок их эксплуатации в зависимости от страны производства не должен составлять более 13 лет. А машины, произведенные в России, Китае и Узбекистане, и вовсе должны быть не старше 3 лет.

Евразийский банк

Посредством автокредитования в данном банке можно приобрести подержанные легковые автомобили у физических лиц. Выдать в кредит при этом могут от 200 тысяч до 15 миллионов тенге.

Первоначальный взнос должен быть не ниже 10%, а срок займа составляет не более 7 лет. Годовая эффективная ставка вознаграждения при этом начинается от 30,5%.

Возраст купленных в кредит автомобилей в зависимости от страны производителя может быть не старше 20 лет. Для машин, произведенных в странах СНГ, максимальный возраст составляет 7 лет, а в Китае – 5 лет.

Kaspi

В данном банке также можно оформить автокредит на покупку подержанного автомобиля у физического лица, разместившего информацию о его продаже на специализированном сайте объявлений.

Иллюстративное фото: Getty Images / krisanapong detraphiphat

При этом система сама выбирает, какие автомобили подходят под условия кредитования, а какие нет. Например, в кредит нельзя купить аварийные машины или старше 1995 года выпуска.

Сумма кредитования составляет от 300 тысяч до 15 миллионов тенге на срок от 1 года до 5 лет. При стоимости автомобиля до 1 миллиона тенге первоначальный взнос не нужен. Дороже этой суммы – он составляет от 10%.

Переплата по автокредиту рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной суммы и срока кредита.

Нурбанк

В данном банке можно оформить кредит на приобретение подержанных легковых автомобилей иностранного производства в автосалонах, на авторынках и у частных лиц. Исключение при этом составляют машины, произведенные в Китае, России и странах СНГ.

Возраст автомобилей, произведенных в Европе, США и Японии, должен составлять не более 5 лет. А для машин из Южной Кореи – не более 3 лет.

Максимальная сумма кредитования составляет до 50% от рыночной стоимости легковой машины, но не более 10 миллионов тенге. А первоначальный взнос должен быть равен не менее 50% от цены авто.

Годовая эффективная ставка вознаграждения при оформлении автокредита с комиссиями равна от 20,7%, а без комиссий – от 23,1%.

Сбербанк

В данном банке также можно оформить автокредит на покупку подержанных автомобилей. Возможный возраст и страны производства приобретаемых машин при этом на сайте банка не уточняются.

Но указано, что сумма займа может составлять до 20 миллионов тенге, срок кредитования – до 7 лет, а первоначальный взнос – от 20%.

Годовая эффективная ставка вознаграждения зависит от вида займа – с комиссиями или без. В первом случае она составит от 25,92%, а во втором – от 35,78%.

Также отметим, что при автокредитовании купленный автомобиль обычно становится залогом. Некоторые банки на время действия кредитного договора оформляют страховку КАСКО, чтобы гарантировать сохранность залогового имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1952875-v-kakih-bankah-mozhno-vzyat-kredit-na-pokupku-poderzhannogo-avtomobilya-v-kazahstane/