Должно ли льготное кредитование включать все автобренды, представленные в Казахстане

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МИИР РК предложило программу льготного кредитования для покупки автомобилей отечественной сборки в рамках определенной стоимости. А Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана предлагает включить в программу и автомобили, произведенные за рубежом. Все подробности читайте в материале NUR.KZ.

Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" заявил о своей позиции в отношении предложения Министерства индустрии и инновационного развития РК (МИИР РК) по льготному автокредитованию граждан.

Министерство предложило несколько вариантов перезапуска программы льготного автокредитования для казахстанцев из средств, которые саккумулированны на счетах "Оператора РОП" (организация сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и утилизация отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции).

Во всех вариантах речь идет о льготном кредитовании исключительно автомобилей отечественной сборки. Это такие марки автомобилей, как Hyundai, KIA, JAC, Chevrolet и LADA.

С таким подходом в Союзе предприятий автомобильной отрасли не согласны. Программу льготного кредитования «КазАвтоПром» поддерживает, но считает, что она должна охватывать все официально продаваемые марки машин, вне зависимости от того, где они производятся.

Напомним, что льготное кредитование предусматривает номинальную годовую ставку не более 4% годовых, эффективная же ставка, которая включает различные комиссии, не должна превышать 7,5%.

Стоимость автомобиля может быть не более 15 миллионов тенге, а срок кредитования не превышает 7 лет. Минимальный первоначальный взнос в основном составляет от 10%, но в некоторых банках может быть и от 5%, и даже от нуля.

Аскар Амиртаев, председатель правления «КазАвтоПром», отметил: "Да, лимит по кредитованию нужен, и пусть покупатель сам решает, брать ему машину стоимостью, соразмерной лимиту, или взять автомобиль по цене выше лимита, а значит внести определенный процент предоплаты, а остаток средств взять под 4% годовых по программе льготного автокредитования".

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К тому же, утилизационный сбор сложился на счетах "Оператора РОП" именно из тех средств, что граждане Казахстана заплатили за покупку автомобилей, произведенных за рубежом. А автомобили, собранные в Казахстане, как известно, утильсбором не облагаются.

По данным «КазАвтоПром», только за 2021 год дилерские центры импортируемых в Казахстан автобрендов, в том числе таких как Toyota, Nissan, Volkswagen, BMW, Subaru, Audi, Mitsubishi и другие перечислили "Оператору РОП" сумму порядка 50 млрд тенге в качестве утилизационного сбора.

По закону стоимость автомашин, реализуемых населению в дилерских центрах импортеров, включает ставки утильсбора, составляющего для разных моделей от 1 до 3,5 млн тенге.

Поэтому было бы справедливо включить импортные автомобили в программу льготного автокредитования.

Напоминаем, что Оператор "РОП" был упразднен и вместо него появится государственный оператор для работы по утильсбору, а новые ставки будут утверждены до конца февраля текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1954141-dolzhno-li-lgotnoe-kreditovanie-vklyuchat-vse-avtobrendy-predstavlennye-v-kazahstane/