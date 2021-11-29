Сколько казахстанцев продолжает работать на "удаленке" и как выросло количество самозанятых

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Рынок труда постепенно приходит в норму после вводимых ограничений, возвращаясь к традиционному формату работы. Какие структурные и качественные изменения произошли в нем за последний год, читайте в материале Нурфин.

По статистике Министерства труда и социальной защиты населения РК, численность работающих казахстанцев в третьем квартале текущего года выросла на 7,2 тыс. человек, или 0,1% к предыдущему кварталу, составив 9,3 млн. По сравнению с таким же периодом прошлого года, прирост составил 1%, или 95,7 тыс. человек.

Уменьшилось количество дистанционных работников

При этом почти в 2 раза уменьшилось количество удаленно работающих казахстанцев.

В связи с восстановлением экономической активности в стране, сотрудники, находящиеся на удаленной работе, возвращаются на свои рабочие места. Например, еще во втором квартале их количество составляло 75 тыс. человек, а в третьем - уже 41 тыс. человек.

К слову, из работающих на "удаленке" 63,5% женщин и 36,5% мужчин. "Удаленные" сотрудники пользуются в основном собственными средствами коммуникации (93%), и лишь некоторым из них (7%) работодатель предоставил свое оборудование.

Происходит количественный рост самозанятого населения

Объемы занятости в сфере услуг, торговли и здравоохранении постепенно растут и возвращаются к допандемийным показателям. Немного меняется структура занятости населения, склоняясь в пользу самозанятости.

Рост самозанятого населения, то есть жителей страны оплачивающих ЕСП, за третий квартал 2021 года достиг 1,1%, или 23,3 тыс. человек, в годовом выражении прирост самозанятых составил 67,6 тыс. человек.

Эти показатели превысили прирост наемных работников вдвое, который за год составил 32,1 тыс. А за квартал количество наемных работников и вовсе сократилось на 15,4 тыс. человек.

При этом в третьем квартале увеличилась непродуктивная самозанятость - на 19%, или 29,3 тыс. Напомним, что к непродуктивным относят самозанятых, доход которых находится ниже прожиточного минимума. Продуктивная же самозанятость, наоборот, сократилась на 6,1 тыс. человек (-0,3%) .

Годичный прирост самозанятых показывает иную картину: продуктивная самозанятость увеличилась на 6%, а непродуктивная - уменьшилась на 19%, что говорит о повышении уровня доходов самозанятого населения.

Уровень безработицы в стране продолжает снижаться

В сравнении с предыдущим кварталом количество безработных граждан сократилось на 606 человек, а по отношению к прошлому году - на 4 тыс. человек.

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Общий уровень безработицы вот уже год остается на отметке 4,9%. Уровень молодежной безработицы при этом составляет 3,7%.

Выше республиканского значения уровень безработицы отмечается в Туркестанской области и городе Алматы и составляет 5,1%, в Шымкенте он равен 5%. Наименьший уровень безработицы, 4,6%, сохраняется в столице и Карагандинской области.

Официально зарегистрированных безработных по стране 2,1%. В Туркестанской области опять же показатель выше республиканского и достигает 4,2%, в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях он равен 3,9%.

Распределение занятости по отраслям

Более половины работающих граждан, а именно 55%, трудятся в торговле, сельском хозяйстве, образовании и промышленности. Здесь в этом году ничего не изменилось.

По-прежнему продолжается тенденция перетока занятости в сектор услуг. Увеличение количества занятых неуклонно растет в сферах информации и связи (+4,4%), услуг по проживанию и питанию (+2,5%), операций с недвижимым имуществом (+2,1%), строительства (+1,6%) и здравоохранения (+1,4%).

В области искусства и развлечений с прошлого года в связи с введенными ограничениями произошел большой спад занятости, за прошедший квартал он составляет 3,4%, а за год 4%.

Как изменилась оплата труда

По данным Бюро национальной статистики, среднемесячная номинальная зарплата за третий квартал 2021 года составила 243,7 тыс. тенге, уменьшившись на 8 тыс. тенге к предыдущему квартальному периоду.

Сокращение этого показателя было отмечено во многих регионах, кроме Атырауской (+5,2%), Костанайской (+3,2%) и Западно-Казахстанской (+2%) областей.

Одно из самых больших сокращений зарплаты наблюдается в сфере образования - на 22% или 51,8 тыс. тенге. В третьем квартале ее показатели в среднем остановились на 182,1 тыс. тенге, что в большей степени связано с сезонностью работы.

Сезонные изменения отразились и на сельскохозяйственной сфере. Для работников этой области среднемесячная зарплата выросла на 15% и составила в летне-осенний период полевых работ 167,5 тыс. тенге.

Сезонные колебания отразились на временной незанятости населения за счет большого количества отпусков, приходящихся именно на этот период, и практически не зависели от инициативы работодателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1944058-skolko-kazahstantsev-prodolzhaet-rabotat-na-udalenke-i-kak-vyroslo-kolichestvo-samozanyatyh/