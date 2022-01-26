Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

По итогам прошлого года уровень инвестирования в основной капитал организаций здравоохранения и социальных услуг сократился. Откуда они берут средства на модернизацию своих объектов и покупку оборудования, и какие зарплаты получают медики и соцработники в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.

По информации аналитического портала Finprom, объем инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг с января по ноябрь 2021 года составил 160,1 млрд тенге. Это на треть меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Самый большой рост и объем инвестиций в здравоохранение был отмечен в "коронакризисном" 2020 году. С 2016 года он понизился впервые, и сразу на 33%, что является рекордом понижения за последние 10 лет.

Напоминаем, что инвестиции в основной капитал - это вложения в строительство, ремонт или модернизацию объектов, а также приобретение оборудования, транспортных средств, хозяйственного инвентаря и так далее.

Инфографика: Finprom

Источники финансирования здравоохранения и социальных услуг

Большую часть инвестиций (47,3 млрд тенге) составили небанковские заемные средства. Собственные средства организаций составили 46,5 млрд тенге.

Местные бюджеты и республиканский бюджет обеспечили 38,6 млрд тенге и 20,6 млрд тенге капитальных вложений соответственно. Банковские кредиты составили лишь 7 млрд тенге.

Инфографика: Finprom

Капитальные вложения в здравоохранение по регионам

Среди регионов Казахстана более половины объема инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг пришлось на три региона:

Алматы - 33,6 млрд тенге ,

, Нур-Султан - 28,2 млрд тенге ,

, Туркестанскую область - 20 млрд тенге.

Меньше всего капитальных вложений отмечено в Атырауской (0,7 млрд тенге), Актюбинской (2,1 млрд тенге) и Павлодарской (2,2 млрд тенге) областях.

Инфографика: Finprom

Какие зарплаты получают медики и соцработники

По данным Бюро национальной статистики среднемесячная номинальная зарплата в сфере здравоохранения и социальных услуг по итогам третьего квартала 2021 года составила 225,1 тыс. тенге.

Покупательная способность зарплат в данном секторе по сравнению с третьим кварталом 2020 года выросла на 13,7%.

Самые высокие зарплаты отмечаются в сегментах деятельности больничных организаций, там персонал в среднем получает 237,5 тыс. тенге. И в целом, деятельность в области здравоохранения имеет средний уровень зарплат в 230,4 тыс. тенге.

Самые низкие зарплаты наблюдаются в сфере предоставления социальных услуг с обеспечением проживания, там они в среднем составляют 154,1 тыс. тенге, а в сфере предоставления услуг без обеспечения проживания - 158,3 тыс. тенге.

Инфографика: Finprom

Разрыв между зарплатами в сфере здравоохранения и средней заработной платой по стране в третьем квартале 2021 года составлял 7,6%. Для сравнения в 2020 году он был равен 10,9%, а в 2019 году — 27,4%.

Отметим, что среднемесячная номинальная заработная плата в третьем квартале 2021 года составляла 243,7 тыс. тенге. Ее реальный рост равен 9,8%, что меньше роста реальной заработной платы медиков и работников социальной сферы (13,7%).

Инфографика: Finprom

В целом по стране списочная численность работников сферы здравоохранения на конец третьего квартала 2021 года составляла 477,5 тыс. человек. Это на 15,8 тыс. человек больше, чем годом ранее.

Напомним, что с начала текущего года зарплаты медиков должны быть увеличены в среднем на 20-30%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1952882-kakie-zarplaty-poluchayut-mediki-i-sotsrabotniki-v-kazahstane/