Сколько казахстанцев успели купить и продать жилье в текущем году

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Количество сделок купли-продажи жилья за прошедшие одиннадцать месяцев текущего года значительно превысили отметки показателей предыдущего года. Какие изменения на рынке продажи жилья произошли в ноябре, читайте в материале NUR.KZ

Количество зарегистрированных сделок купли-продажи в ноябре 2021 года, по информации Бюро национальной статистики АСПиР РК, увеличилось по сравнению с октябрем на 3,7% и составило 46 090 единиц по Казахстану.

А первые одиннадцать месяцев 2021 года граждане покупали и продавали жилье на 85,3% чаще, чем за такой же период 2020 года.

Уточним, что такое резкое и внушительное увеличение может быть связано с программой по изъятию пенсионных излишков.

В Актюбинской, Карагандинской и Кызылординской областях сделки по купле-продаже жилья выросли по отношению к такому же периоду 2020 года в 2 раза, а в Атырауской и Мангистауской областях в среднем в 4 раза.

По остальным областям рост продажи жилья был более 46%. В столице объем сделок увеличился на 92,3%, в Алматы - на 59,2%, в Шымкенте - на 42%.

Только в Северо-Казахстанской области рост сделок купли-продажи был менее значительным, всего 15,2%.

Как изменились показатели в ноябре

Наибольшее количество сделок в ноябре текущего года было зарегистрировано в столице (7 673), городе Алматы (6 397) и Карагандинской области (5 401). Наименьший спрос на куплю-продажу жилья наблюдается в Северо-Казахстанской области.

Тем не менее, количество сделок купли-продажи стало снижаться по отношению к прошлому месяцу. В Туркестанской области этот показатель снизился на 8,6%, в Западно-Казахстанской области - на 3,6%, в городе Алматы - на 2,1%, в Кызылординской и Северо-Казахстанской областях - на 1,5%, а в Костанайской области - на 1,3%.

Какие виды жилья предпочитают граждане

В ноябре охотнее приобретались и продавались квартиры в многоквартирных домах (34 682), количество которых вдвое превысило индивидуальные дома (11 408).

Только в нескольких областях продажа частных домов была более предпочтительной. Среди них Туркестанская, Кызылординская и Алматинская области. Причем в Туркестанской области индивидуальных домов было продано почти вдвое больше, чем квартир.

Инфографика: Бюро национальной статистики АСПиР РК

Ситуация в оставшийся месяц 2021 года на рынке недвижимости остается непредсказуемой, граждане продолжают подавать заявки на снятие пенсионных накоплений для покупки жилья. Итоги всего текущего года будут известны в следующих отчетных периодах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1946168-skolko-kazahstantsev-uspeli-prodat-ili-kupit-zhile-v-tekuschem-godu/