Очередной факт многомиллионных хищений госсубсидий выявили в Казахстане

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В Туркестанской области в рамках ОПМ "Казына" пресечен факт многомиллионных хищений средств, выделенных по госпрограмме "Сыбага", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, Кузенбаев и Пайсханов от имени ТОО "Балабоген-7" получили кредитные средства от АО "Аграрная кредитная корпорация" на приобретение племенного скота на сумму 380 млн тенге.

Корпорации были предоставлены ложные документы о переводе денег на счет ООО "Меркит" на закуп КРС в России.

Затем для покрытия части кредитного договора были получены госсубсидии от управления сельского хозяйства акимата Туркестанской области на сумму свыше 131 млн тенге.

При этом 585 голов скота фактически не были приобретены, в базу данных учета животных внесены фиктивные сведения.

В результате 250 млн тенге похитили и использовали не по целевому назначению.

Пайсханов приговорен к 6 годам лишения свободы, Кузенбаев - к 5 годам.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области организатор преступной схемы получил госсубсидий на 140 млн тенге. Павлодарец же выдавал обычных коров за племенных, благодаря чему было похищено 216 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944895-ocherednoy-fakt-mnogomillionnyh-hischeniy-gossubsidiy-vyyavili-v-kazahstane/