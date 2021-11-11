Как замена МЗП на МРП в Налоговом кодексе повлияет на зарплаты казахстанцев

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Стандартный вычет в размере одной минимальной зарплаты, который влияет на размер удерживаемого с зарплаты налога, в следующем году планируют заменить на 14 МРП. Как это повлияет на доходы казахстанцев, посчитали журналисты Нурфин.

При поиске работы и ознакомлении с размерами зарплат некоторые соискатели мысленно вычитают из оклада сумму обязательных платежей. К ним относятся:

обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – 10%

взносы за обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС) – 2%

индивидуальный подоходный налог (ИПН) – 10%

Несложные расчеты показывают, что от оклада надо отнимать целых 22%. Но такая тактика не совсем верна, ведь при расчете ИПН нужно применять налоговые вычеты.

Как рассчитывается зарплата «на руки» в 2021 году

Если в трудовом договоре прописан оклад до удержания налогов и обязательных взносов, то при расчете индивидуального подоходного налога из зарплаты вычитается пенсионный взнос, взнос на ОСМС, а также стандартный вычет в размере минимальной зарплаты (МЗП) или 42 500 тенге в текущем году.

То есть, если оклад, например, равен 150 000 тенге, то ИПН составит не 15 000, а 8 950 тенге. «На руки» работник в результате получит 123 050 тенге за минусом ИПН, ОПВ в размере 15 000 тенге и ВОСМС 3 000 тенге.

Отметим, что для пенсионеров, инвалидов, студентов и некоторых других категорий граждан расчет «чистой» зарплаты будет отличаться.

При этом, если оклад работника меньше 25 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 72 925 тенге в 2021 году, то налогооблагаемая часть зарплаты уменьшается еще на 90%.

Например, оклад составляет 70 000 тенге. Перед расчетом индивидуального подоходного налога из него нужно вычесть обязательный пенсионный взнос в размере 7 000 тенге, взнос за ОСМС – 1 400 тенге, стандартный вычет – 42 500 тенге и 90% от оставшейся суммы - 17 190 тенге.

Налогооблагаемая часть зарплаты в этом случае составит 1 910 тенге, а сам налог – 191 тенге.

То есть «на руки» сотрудник с такой зарплатой должен получать 61 409 тенге.

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Как может измениться зарплата «на руки» в следующем году

Напомним, что минимальную зарплату в Казахстане со следующего года увеличат до 60 000 тенге. Но при этом дополнениями в Налоговый кодекс РК планируют заменить стандартный вычет в виде одной минимальной зарплаты на вычет в размере 14 МРП.

С проектом закона можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе мажилиса парламента РК.

14 МРП в следующем году составит 42 882 тенге, что ненамного больше размера МЗП в текущем. Таким образом, это не должно сильно повлиять на размеры зарплат, как некоторыми ранее предполагалось.

Попробуем рассчитать зарплаты «на руки» на основе вышеописанных окладов.

Для расчета размера ИПН из оклада в 150 000 тенге вычитаем обязательные взносы и новый вычет в размере 14 МРП. Подоходный налог составит 8 911,8 тенге.

То есть «чистая» зарплата получателей таких окладов в следующем году может составить 123 088,2 тенге.

Из оклада в размере 70 000 тенге, который в следующем году по-прежнему будет составлять меньше 25 МРП, перед определением размера ИПН также вычитаются обязательные взносы, новый вычет и 90% от оставшейся суммы.

В результате ИПН составит 187,18 тенге, а зарплата «на руки» - 61 412,82 тенге.

К слову, и минимальная зарплата при таком раскладе также будет облагаться подоходным налогом, хоть и не большим. При стандартном расчете он составит всего 99,18 тенге.

А «чистый» доход получателя минимальной зарплаты в 2022 году может составить 52 700,82 тенге за минусом обязательных взносов.

При этом размер вычета будет стабильно расти, так как МРП увеличивают ежегодно, а минимальную зарплату – реже.

Новый вычет в размере 14 МРП также планируют применять при расчете пенсионных выплат и страховых выплат по договору пенсионного аннуитета. При этом поправки в закон в данный момент находятся на стадии утверждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1941563-kak-zamena-mzp-na-mrp-v-nalogovom-kodekse-povliyaet-na-zarplaty-kazahstantsev/