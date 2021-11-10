Норму о регулировании мобильных платежей введут в Налоговый кодекс Казахстана

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Мажилисмены одобрили в первом чтении проект закона, регулирующий мобильные платежи, а также предусматривающий ограничения на принятие в качестве залога жилья казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Такие нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Так, законопроект предусматривает нормы по регулированию мобильных платежей.

«Предусмотреть обязанность банков второго уровня и платежных организаций по предоставлению информации в органы государственных доходов о суммах платежей и переводов, осуществленных физическими лицами в пользу иностранных интернет-компаний в целях обеспечения полноты и своевременности уплаты НДС иностранными интернет-компаниями (налога на Google)», - сообщил депутат Сергей Симонов.

Мотивирует он необходимость введения данной нормы тем, что в Казахстане в последнее время субъекты предпринимательства очень активно используют способ оплаты путем мобильных переводов за оплату товаров и услуг.

«Некоторые из субъектов предпринимательства не исполняют свои налоговые обязательства, не проводят фискализацию чеков, соответственно, не показывают обороты и уходят, скрывают доходы, уклоняются от уплаты налогов. В данном законопроекте мы сейчас конкретизируем понятие, что такое «мобильные платежи», что это одна из форм платежей, которая сейчас вводится в Налоговый кодекс. Сейчас у нас в налоговом кодексе только предусмотрены две формы оплаты - это наличными средствами и путем карточного перевода через терминал с обязательным выбиванием фискального чека при предоставлении товаров и оказания работы, услуг», - добавил он.

Помимо этого, проектом закона расширяются полномочия между уполномоченным органом и банком второго уровня для обмена информацией по данным проведенным операциям между субъектом предпринимательства и физическими лицами по поводу переводов.

«Здесь банки должны будут дополнительно улучшить свои финансовые продукты, которыми пользуются субъекты предпринимательства. То есть разделить счета наличные для ведения бизнеса, упростить процедуру фискализации чека при оплате мобильными переводами. То есть дополнительно внести, улучшить мобильные приложения. Это позволит предпринимателям упростить процедуры ведения бизнеса и, соответственно, предоставлять отчетность ежеквартальную, полугодовую при уплате налогов. Для потребителей это будет дополнительная защита его прав», - резюмировал Симонов.

Эти нововведения, по его словам, направлены на улучшение налоговой дисциплины предпринимателей.

Также проектом закона предлагается ввести паспорт налогоплательщика, представляющий собой информационную карту субъекта предпринимательства, содержащуюся в коде. Это новшество вносится с целью защиты прав потребителей и усиления контроля со стороны общественности.

В законопроекте предусмотрено исключение использования минимальной заработной платы в качестве расчетного показателя путем замены его на минимальный расчетный показатель (МРП).

«В целях поддержки бизнеса и граждан, законопроектом предлагается уведомлять налогоплательщиков физических лиц о предстоящих платежах и налоговой задолженности, в том числе через мобильные приложения банков и НАО «Правительство для граждан». Предоставить право с 1 января 2021 года исчислять налог на отдельные транспортные средства категории «Б» по ставкам, установленным для грузовых автомобилей, в зависимости от грузоподъемности. Предоставлять рассрочку по уплате налогов на срок более одного года только под залог недвижимости или под гарантию банка. Ввести ограничение на принятие в качестве залога жилье физического лица», - подчеркнул депутат.

Документом также предлагается упростить прекращение деятельности плательщиков НДС, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, через камеральный контроль без ликвидационной налоговой проверки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1941491-normu-o-regulirovanii-mobilnyh-platezhey-vvedut-v-nalogovyy-kodeks-kazahstana/