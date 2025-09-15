Новый закон о банках разработали в Казахстане: что изменится для их клиентов

Два вида лицензии, исламские финансовые продукты и поведенческий надзор. В Казахстане обсуждают новый закон, по которому должны будут работать банки. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Законопроект предусматривает введение двух видов банковских лицензий (базовой и универсальной), механизмов поведенческого надзора и обновление системы урегулирования неплатежеспособных банков.

Планируется предоставить традиционным банкам возможность оказывать исламские финансовые услуги через "исламские окна", что расширит доступ к банковским продуктам для определенных категорий клиентов.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка провело встречу с представителями финансового рынка и банков второго уровня, на которой обсудили проект нового закона "О банках и банковской деятельности".

Ожидается, что этот закон примут до конца 2025 года. Он должен помочь сделать банковскую систему прозрачнее, устойчивее, а также дать стимул для развития финтех-сектора страны.

Что изменится

Если кратко, то в рамках проекта предлагается изменить некоторые правила, по которым будут работать банки в Казахстане.

Так, например, вводится два вида банковской лицензии вместо одной:

базовая – с упрощенными требованиями, но с ограничениями по операциям и лимитам по активам для небольших банков ;

; универсальная – с жесткими требованиями к капиталу и надзору, но с полным спектром услуг и возможностей для крупных банков.

Также проектом предусмотрено введение механизмов поведенческого надзора. Проще говоря: государство хочет следить за тем, как банки работают со своими клиентами. Это должно помочь соблюсти баланс между интересами банков и заемщиков.

Отдельно также предусмотрена реформа для проблемных банков. В рамках закона обновляется система урегулирования неплатежеспособных банков, чтобы защитить клиентов и стабилизировать рынок. Подробнее о том, как это будет происходить, мы рассказывали здесь.

Что касается заемщиков напрямую, так это появление новых услуг для отдельной категории клиентов, которым недоступны обычные банковские услуги по личным убеждениям.

Законом предлагается предоставить традиционным банкам возможность предоставления исламских финансовых продуктов. Если эта норма будет принята, то "традиционные" банки смогут работать в формате "исламского окна", то есть предоставлять услуги, которые не противоречат принципам шариата – сейчас по таким правилам могут работать лишь два банка в Казахстане.

Как отметили в агентстве, руководители банков второго концептуально поддержали основные новеллы, хотя и предложили отдельно обсудить остальные детали законопроекта.

Также недавно мы рассказывали о том, что в Казахстане ужесточили онлайн-кредитование. Теперь не получится сразу же получить деньги, оформляя кредит, ведь государство ввело "период охлаждения".

