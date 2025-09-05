jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Ждать до 24 часов, чтобы использовать онлайн-кредит, теперь придется в Казахстане

      Опубликовано:

      Телефон с надписью "Кредит онлайн" лежит на купюрах тенге
      Смартфон и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В Казахстане вводят период "охлаждения". Оформляя большие займы онлайн, заемщики больше не смогут получить деньги сразу – ожидание может длиться до 24 часов. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Сейчас, чтобы получить онлайн-кредит, казахстанцам достаточно подать заявку и сразу же использовать деньги. В скором времени займы перестанут быть настолько оперативными.

      Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка отмечает, что с 30 сентября вводится период "охлаждения" при выдаче потребительских беззалоговых онлайн-займов.

      Казахстанцы больше не смогут получить деньги сразу после одобрения кредита. Придется сначала подождать:

      • не менее 8 часов, если заем был выдан на сумму от 150 до 255 месячных расчетных показателей (МРП), или от 589 800 до 1 002 660 тенге в 2025 году;
      • не менее 24 часов, если сумма займа превышает 255 МРП (1 002 660 тенге);
      • не менее 24 часов, если выдается микрокредит на сумму свыше 75 МРП (294 900 тенге).

      Перечисление денег заемщику допускается только после получения его согласия на выдачу кредита по истечении установленного периода "охлаждения". Если заемщик в течение периода "охлаждения" передумал брать кредит, договор займа аннулируется и кредитные средства ему не перечисляются.

      Таким образом, если мошенники обманом уговорили казахстанца оформить онлайн-кредит или сделали это сами, получив доступ к его мобильному банкингу, то сразу получить деньги они не смогут. А у самого заемщика будет до 24 часов на осознание того, что он стал жертвой мошенников.

      Как отмечают в агентстве, новая норма вводится в целях усиления защиты прав потребителей финансовых услуг. То есть она дает заемщику время на обдуманное решение и тем самым снизить вероятность поспешного заключения договора займа либо вовлечения в мошеннические схемы.

      Важно: если заемщику действительно срочно нужны деньги, он сможет обратиться в отделение банка лично – тогда никакого периода "охлаждения" не будет.

      Отметим, что банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны соблюдать период охлаждения в случае выдачи заемщику в течение 1 дня нескольких кредитов, общая сумма которых превышает указанные лимиты.

      Однако ограничения не распространяются на выдачу товарных кредитов, рефинансирование и займы в рамках лимита по платежной карте до 150 МРП.

      Напомним, что ранее в сферу онлайн-кредитования были добавлены требования о прохождении биометрии. Они также были введены с целью защитить заемщиков.

      Также напомним, что казахстанцы могут оформить добровольный отказ от кредитов, который защитит их от мошеннических кредитов. Такая услуга бесплатная и может быть отключена в любой момент.

