Новые депозиты появились в Казахстане

В августе в Казахстане появился новый несрочный депозит со ставкой вознаграждения 15,5%, а также сберегательный вклад под 17,5%. Подробности о депозитном рынке читайте в материале NUR.KZ.

В июле среднерыночная ставка по несрочным депозитам в казахстанских банках, согласно данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), составила 15%. У срочных и сберегательных вкладов этот показатель в некоторых случаях достигает 18,1%, что заметно выше инфляции в стране, которая к августу составила 11,8%.

Между тем, как отмечают в КФГД, в августе некоторые вклады стали еще выгоднее:

во-первых, новый казахстанский банк начал привлекать несрочные депозиты по ставке 15,5% , что заметно выше среднего показателя по стране;

, что заметно выше среднего показателя по стране; во-вторых, один средний банк с долей рынка от 3% до 10% повысил ставку по своим сберегательным депозитам с правом пополнения на сроке 6 месяцев – сразу на 1,4 процентного пункта (п.п.), до 18,4% ;

; в-третьих, один средний банк повысил ставку по сберегательным депозитам без права пополнения на сроке 6 месяцев (на 0,6 п.п., до 17,2%) и ввел новый такой депозит на срок 3 месяца со ставкой 17,5%.

Однако стоит отметить, что не все банки идут по пути повышения ставок. Дело в том, что в августе один крупный банк с долей рынка свыше 10% понизил ставку вознаграждения по своим несрочным депозитам, правда только на 0,2 п.п., до 15,3%.

Впрочем, несмотря на понижение, вклады все равно остаются выгодными для населения. На текущий момент почти все банки устанавливают ставки вознаграждения, которые заметно опережают текущую инфляцию в стране.

Это значит, что казахстанцы, открыв депозит, будут не только защищать свои сбережения от обесценивания, но и приумножать их.

Между тем напомним, что по последним данным казахстанцы накопили на своих банковских вкладах более 25,8 трлн тенге, причем значительная часть средств хранится именно в тенге, а не в долларах или другой валюте.

